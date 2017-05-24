Король данков. Джордан из Онтарио покорил Шака и Нэйта Робинсона
Перепрыгнуть через крышу автомобиля и забить сверху? Легко! Вспоминаем этот и другие невероятные данки в исполнении Джордана Килганона.
В последние годы конкурсы данков на Звёздных
Лишний раз это доказал последний выпуск шоу «Король данков» на американскрм канале TNT, в котором один из участников Джордан Килганон исполнил настоящий данк через автомобиль, а не то его подобие, с которым Блэйк Гриффин выиграл конкурс на Матче звёзд 2011 года.
«Король данков», в котором профессиональные данкеры, а не профессиональные баскетболисты соревнуются за приз в $ 100 тыс., можно считать своеобразным ответом на неуклонно теряющий привлекательность элемент Звёздного
Впрочем, 24-летний данкер ростом всего 185 см стал известен широкой баскетбольной публике как минимум на год раньше. Только знали его не по имени, а как «того парня в джинсах». Именно в таком виде он выскочил на площадку в одном из
Для европейских почитателей искусства бить сверху не стали откровением ни данк скорпиона, ни прыжок через автомобиль. Всё это в исполнении Килганона они уже видели на его выступлениях во время турниров Международной федерации баскетбола по стритболу, обязательной составляющей которых являются показательные конкурсы по броскам сверху.
Отлично знают уроженца Онтарио с вертикальным прыжком 127 см и в Южной Америке. Во время Олимпийских игр в
Особое место в этом шоу занял данк через стойку с мячами по сценарию
В некоторых странах уже пришли к решению оживить конкурсы данков на Матчах звёзд приглашением в качестве гостя профессионального данкера. В частности, показательное состязание по броскам сверху на звёздном поединке украинской Суперлиги 2017 года
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