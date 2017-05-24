Когда двое — целая армия. Как Джеймс и Ирвинг «утопили» «Бостон»
Камбэк «Кливленда», травма и 42 очка Ирвинга, проснувшийся Джеймс — в обзоре четвёртого матча финала Восточной конференции НБА.
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Камбэком на камбэк
Сценарий
После поражения «Кавальерс» в третьем матче серии поклонников коллектива из Огайо больше волновала не сама неудача, а факт исчезновения Леброна Джеймса. Король в той встрече не был сам собой, набрав всего 11 очков. Поначалу и четвёртый матч складывался для Джеймса (да и для всего «Кливленда) не слишком удачно.
После стартового
Во второй четверти атака «Кавальерс» прибавила в оборотах, и хозяева стали постепенно подбираться к «Бостону». Ближе к большому перерыву Кайри Ирвинг, поймавший свой ритм, поставил «Селтикс» в затруднительное положение — кто бы против него ни защищался, мяч всё равно оказывался в корзине, будь то фирменный проход или трёхочковый через руки. При этом Джеймс покинул паркет — по ходу второй четверти он получил четвёртое персональное замечание и оставил Кайри наедине с двузначным преимуществом гостей. Впрочем, Ирвинга это нисколько не смутило. Если бы не удача (как в эпизоде с «трёхой» Эла Хорфорда от щита), перевес «Селтикс» сошёл бы на нет уже к концу отрезка.
После перерыва Джеймс вернулся на площадку и оказал Ирвингу необходимую поддержку. Забивал сам и дирижировал атакой «Кавальерс». Очень вовремя включился Джей Ар Смит. Вначале он подстраховал Джеймса, исполнив
«Кливленд» мог вырваться вперёд впервые с начала матча, но Джеймс не забил сверху в быстром отрыве после
И засиял ещё ярче. Пара его проходов позволила хозяевам вздохнуть с облегчением, а сумасшедшая трёха за 0,5 секунды до конца четверти превратила 10-очковое преимущество «Бостона» в начале отрезка в 7-очковое отставание на его исходе.
«Кливленд», получивший серьёзный заряд уверенности, спокойно довёл дело до победы, не позволив сопернику затащить себя в концовку. Ирвинг и Джеймс продолжили начатое и добили гостей. «Селтикс» вроде бы делали всё правильно, но некоторая обречённость в их действиях читалась. «Кавальерс» ответили камбэком на камбэк и отправляются в Бостон на пятый матч серии в роли фаворита.
Герои
Леброн Джеймс набрал 34 очка, Кайри Ирвинг и того больше — 42 (лучший показатель в
За 5.30 до большого перерыва «Бостон» владел 16-очковым преимуществом. С того момента Джеймс и Ирвинг вдвоём обыграли «Селтикс» со счётом 60:50.
Цифры
Печальная новость для «Бостона».11−0 — так выглядит соотношение побед и поражений команд Джеймса в
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