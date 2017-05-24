«Кливленд» обыграл «Бостон» и удвоил преимущество в серии полуфинала плей-офф НБА

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Встреча завершилась со счетом 112:99. Самым результативным игроком матча стал Кайри Ирвинг из «Кливленда», набравший 42 очка. На счету лидера «Кливленда» Леброна Джеймса 34 очка. В составе проигравших больше всех очков на счету Эвери Брэдли (19).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Кливленда».