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24 мая 2017, 7:59 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Кливленд» обыграл «Бостон» и удвоил преимущество в серии полуфинала плей-офф НБА

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Действующий чемпион НБА «Кливленд» победил на своем паркете «Бостон» в четвертом матче ½ финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу Кливленда Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 112:99. Самым результативным игроком матча стал Кайри Ирвинг из «Кливленда», набравший 42 очка. На счету лидера «Кливленда» Леброна Джеймса 34 очка. В составе проигравших больше всех очков на счету Эвери Брэдли (19).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Кливленда».

Пятая игра финала Восточной конференции НБА между командами пройдет в Бостоне в ночь на пятницу. Первым финалистом плей-офф НБА стал «Голден Стэйт», обыгравший в полуфинале «Сан-Антонио» со счетом 4−0.
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