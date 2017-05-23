Крис Бош близок к разрыву соглашения с «Майами»

Учитывая это, команда из Флориды намерена разорвать контракт с Бошем, что освободит место в платёжной ведомости клуба. Соглашение между Бошем и Майами позволит «Майами» списать зарплату Боша из ведомости без обязательств возвращения денежных средств в случае возобновления форвардом карьеры. Об этом сообщает The Score.

Отметим, что Крис Бош не появлялся на паркете на протяжении 15 месяцев. Виной тому тромбы, которые неоднократно обнаруживались у игрока. В своём последнем сезоне форвард набирал в среднем по 19,1 очка, 7,4 подбора и 2,4 передачи за игру.