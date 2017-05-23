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23 мая 2017, 15:52 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Джефф Уэлтман станет новым президентом «Орландо» по баскетбольным операциям

Клуб НБА «Орландо» достиг договорённости с «Торонто» относительно перехода Джеффа Уэлтмана, занимающего в «Рэпторс» пост исполнительного директора, сообщает ESPN.

В «Мэджик» намерены сделать Уэлтмана новым президентом клуба по баскетбольным операциям.

Две недели назад Уэлтман прошёл собеседование в «Торонто» и достиг договорённости с руководством клуба. По информации источников, знакомых с ситуацией, стороны сошлись на пятилетнем контракте.

Отметим, что одним из кандидатов на пост президента по баскетбольным операциям «Орландо» являлся генменеджер «Кливленда» Дэвид Гриффин.
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