Безупречные. «Голден Стэйт» добил ослабленный «Сан-Антонио»
Джинобили в старте, Карри обходит Брайанта, Дюрант разрывает оборону «Спёрс» — в обзоре четвёртого матча финала Западной конференции НБА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Это как идти на войну с бейсбольной битой»
Сценарий.
Перед четвёртым матчем финала Западной конференции главный тренер «Сан-Антонио» Грег Попович вновь перетасовал стартовый состав — на этот раз в нём появился аргентинский ветеран Ману Джинобили. Поповичу пришлось поломать голову, ведь помимо Тони Паркера и Кавая Леонарда из обоймы выпал и Дэвид Ли, также
Именно Джинобили набрал первые очки в матче, но преимуществом «Спёрс» владели недолго. Через пару минут «Голден Стэйт» захватил лидерство и уже не ослабил хватки.
Первая четверть осталась за калифорнийцами, причём большую часть очков набрали Кевин Дюрант и Стивен Карри. Первый включался тогда, когда это было нужно, второй настроился на бомбардировку кольца техасцев издали. Всего он исполнил 13 трёхочковых, 5 из которых достигли цели. Карри (295 трёхочковых) обошёл Коби Брайанта (292) в списке лучших «дальнобойщиков» НБА и занял в нём пятое место.
Во второй четверти «Сан-Антонио» оказал более достойное сопротивление, но не более. Отрезок всё равно остался за гостями, а Дюрант и Карри продолжили терроризировать оборону «Спёрс». И если Стэф, выступивший в роли первой скрипки атаки «Уорриорз», часто брал инициативу в свои руки, то Кей Ди играл в режиме
Вторая половина прошла по тому же сценарию. «Сан-Антонио» со скрипом совершал очередной рывок, «Голден Стэйт» тут же отвечал «трёхой» или лёгкими очками в «краске». Отдельно стоит отметить Дрэймонда Грина, вновь отпахавшего за двоих и немного не дотянувшего до
Дюрант продолжил набирать очки. Вообще, после травмы Кавая Леонарда его результативность взлетела до небес. Никому, кроме звёздного форварда «Спёрс» (и отчасти Джонатона Симмонса), не удалось поставить Кевина в
«Голден Стэйт» довёл дело до уверенной победы с двукратным перевесом. Теперь калифорнийцы будут ждать своего соперника по финалу НБА — серия у «Кливленда» и «Бостона» рискует затянуться.
За пару минут до финальной сирены Попович отправил Джинобили, проведшего на паркете больше остальных игроков «Спёрс» — 32 минуты, на скамейку запасных. Зрители на трибунах стоя приветствовали ветерана, который, возможно, провёл свой последний матч в НБА.
После матча Джинобили наиболее ёмко описал то, во что превратилась серия после травмы Леонарда. «Это как идти на войну с бейсбольной битой», — отметил аргентинец.
Затем, отвечая на вопрос одного из репортёров, он произнёс несколько слов
Попович поздравил соперника с выходом в финал, назвав их игру фантастической. По поводу возможного завершения карьеры Джинобили тренер сказал, что тот уже не маленький и в состоянии сам разобраться со своими делами.
Герои.
Стивен Карри и Кевин Дюрант. Стэф набрал 36 очков, реализовав 14 из 24 бросков с игры. Но, будем откровенны, сделал это в условиях не самого ожесточённого сопротивления со стороны обороны «Сан-Антонио».
Дюрант был и того эффективнее — 10 из 13 с игры. В его активе
Цифры.
12−0 — с таким результатом «Голден Стэйт» движется по сетке
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter