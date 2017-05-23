«Голден Стэйт» стал первым клубом в истории, начавшим плей-офф с 12 побед кряду
«Голден Стэйт Уорриорз» стал первым клубом в истории НБА, начавшим
плей-офф с 12 побед кряду.
Калифорнийский клуб обыграл «Сан-Антонио Спёрс» в четвёртом поединке финала Западной конференции (129:115) и выиграл серию со счётом 4−0.
Напомним, что в первом раунде «Голден Стэйт» в четырёх матчах оказался сильнее «Портленд Трэйл Блэйзерс». Во втором раунде
Стоит отметить, что для «Уорриорз» участие в финале
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