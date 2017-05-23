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23 мая 2017, 9:54 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Стивен Карри обошёл Коби Брайанта по трёхочковым в плей-офф

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри в четвёртом матче финала Западной конференции с «Сан-Антонио Спёрс» (129:115) реализовал 5 трёхочковых и довёл их общий показатель за карьеру в плей-офф до 295.

Разыгрывающий <span class=error>Голден</span> <span class=error>Стэйт</span> Уорриорз <span class=error>Стивен</span> <span class=error>Карри</span> в четвёртом матче финала Западной конференции с Сан-<span class=error>Антонио</span> <span class=error>Спёрс</span> (129:115) реализовал 5 <span class=error>трёхочковых</span> и довёл их общий показатель за карьеру в <nobr>плей-офф</nobr> до 295. Увеличить
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Это позволило Карри обойти легендарного защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, который реализовал 292 броска из-за дуги.

Теперь Карри занимает пятое место по этому показателю. Впереди него располагаются форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс (314), защитник «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили (317), экс-игрок «Индианы Пэйсерс» Реджи Миллер (320) и экс-игрок «Майами Хит» Рэй Аллен (385).
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