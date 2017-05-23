Стивен Карри обошёл Коби Брайанта по трёхочковым в плей-офф
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри в четвёртом матче финала Западной конференции с «Сан-Антонио Спёрс» (129:115) реализовал 5 трёхочковых и довёл их общий показатель за карьеру в
плей-офф до 295.
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Это позволило Карри обойти легендарного защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, который реализовал 292 броска
Теперь Карри занимает пятое место по этому показателю. Впереди него располагаются форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс (314), защитник «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили (317),
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