«Голден Стэйт» в третий раз подряд вышел в финал плей-офф НБА
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. «Голден Стэйт» в гостях обыграл «Сан-Антонио» со счетом 129:115 в четвертом матче полуфинальной серии
плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в финал.
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Самым результативным игроком встречи стал защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 36 очков. У «Сан- Антонио» больше всех очков набрал форвард Кайл Андерсон (20 баллов).
В составе «Сан-Антонио» третий матч
«Голден Стэйт» победил в серии со счетом 4−0 и стал первым клубом в истории НБА, сумевшим одержать 12 побед подряд со старта
В первом и втором раундах текущего розыгрыша
В финале
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