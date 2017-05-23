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23 мая 2017, 8:06 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Голден Стэйт» в третий раз подряд вышел в финал плей-офф НБА

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. «Голден Стэйт» в гостях обыграл «Сан-Антонио» со счетом 129:115 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в финал.

Голден Стэйт выиграл в серии у Сан-Антонио со счетом 4−0 и стал первым клубом в истории лиги сумевшим одержать 12 побед подряд со старта <nobr>плей-офф.</nobr> Увеличить
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Самым результативным игроком встречи стал защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 36 очков. У «Сан- Антонио» больше всех очков набрал форвард Кайл Андерсон (20 баллов).

В составе «Сан-Антонио» третий матч из-за травмы пропускал лидер команды Кауай Леонард.

«Голден Стэйт» победил в серии со счетом 4−0 и стал первым клубом в истории НБА, сумевшим одержать 12 побед подряд со старта плей-офф.

В первом и втором раундах текущего розыгрыша плей-офф «Голден Стэйт» с одинаковым счетом 4−0 обыграл «Портленд» и «Юту» соответственно.

В финале плей-офф НБА «Голден Стэйт» встретится с победителем Восточной конференции. Действующий чемпион НБА «Кливленд» ведет в финале Восточной конференции против «Бостона» со счетом 2−1.
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