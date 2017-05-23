«Голден Стэйт» в третий раз подряд вышел в финал плей-офф НБА

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Самым результативным игроком встречи стал защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 36 очков. У «Сан- Антонио» больше всех очков набрал форвард Кайл Андерсон (20 баллов).

В составе «Сан-Антонио» третий матч из-за травмы пропускал лидер команды Кауай Леонард.

«Голден Стэйт» победил в серии со счетом 4−0 и стал первым клубом в истории НБА, сумевшим одержать 12 побед подряд со старта плей-офф.

В первом и втором раундах текущего розыгрыша плей-офф «Голден Стэйт» с одинаковым счетом 4−0 обыграл «Портленд» и «Юту» соответственно.