Джеймс получил приз имени Дж. Уолтера Кеннеди
Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс получил награду имени Дж. Уолтера Кеннеди.
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Этот приз ежегодно вручается в НБА за общественную и благотворительную деятельность. Лауреата выбирает Ассоциация профессиональных баскетбольных писателей. Приз назван в честь второго комиссионера лиги.
Помимо Джеймса в число финалистов вошли форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони, форвард «Чикаго Буллз» Джимми Батлер, защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум и форвард «Мемфис Гриззлиз» Зак Рэндольф.
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