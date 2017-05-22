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22 мая 2017, 12:25 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Джеймс получил приз имени Дж. Уолтера Кеннеди

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс получил награду имени Дж. Уолтера Кеннеди.

Форвард Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> <span class=error>Леброн</span> Джеймс получил награду имени Дж. <span class=error>Уолтера</span> Кеннеди. Увеличить
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Этот приз ежегодно вручается в НБА за общественную и благотворительную деятельность. Лауреата выбирает Ассоциация профессиональных баскетбольных писателей. Приз назван в честь второго комиссионера лиги.

Помимо Джеймса в число финалистов вошли форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони, форвард «Чикаго Буллз» Джимми Батлер, защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум и форвард «Мемфис Гриззлиз» Зак Рэндольф.
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