Русская рулетка. «Кливленд» потерпел первое поражение в плей-офф

Сценарий

Нынешний розыгрыш плей-офф приучил нас к тому, что две самые большие команды десятилетия, несмотря на травмы, отсутствие тех или иных игроков в заявке и все усилия соперников, побеждают снова, снова и снова. Очевидная тема для разговоров и пересуд довольно быстро со страниц для комментариев сотен спортивных сайтов по всему миру перебралась на самый верхний эшелон НБА.

Свой комментарий пришлось дать даже Адаму Сильверу. Ничего предосудительного в доминировании двух команд над остальными представителями своих конференций комиссионер не увидел. Впрочем, как и Кевин Дюрант, который и вовсе дал, пожалуй, самый популярный ответ среди спортсменов: «Не нравится — не смотри». Чёткое разделение между финалистами двух последних лет и претендентами на их смещение не нарушалось до последнего, но именно в воскресенье один из них не выдержал сумасшедшего графика.

Несмотря на все заверения и первый номер посева, «Бостону» не удалось у себя дома навязать борьбу «Кливленду», а второй матч и вовсе стал одним большим кошмаром для Брэда Стивенса. Задача по возвращению в серию усложнилась ещё в несколько раз, после того, как стало известно о серьёзности травмы Айзеи Томаса. Повреждение, полученное ещё в серии с «Вашингтоном», напомнило о себе уже во второй игре, причём настолько явно, что врачи «Селтикс» вынесли самый неутешительный вердикт — отдых до конца сезона.

За полтора матча Томас не показал ничего выдающегося, но даже от такой версии Айзеи Стивенс не отказался бы в ста процентах случаев. Освободившееся место в старте без каких-либо вариантов занял штатный «шестой» «Селтикс» Маркус Смарт. Вынужденная замена в итоге трансформируется в 27 очков, 7 трёхочковых и лучшее индивидуальное выступление в матче. Однако для того, чтобы всё это статистическое богатство не ушло в никуда, «Бостону» пришлось приложить невероятные усилия — за 6,5 минут до конца третьей четверти при «-21», казалось, что им уже просто неоткуда взяться.

Пожалуй, впервые в этом плей-офф «Кливленд» контролировал ход встречи без своего главного оружия. На протяжении двух с половиной четвертей Леброн Джеймс спокойно наблюдал, как его партнёры по «большому трио» создают необходимый задел и уже практически записывают в свой актив третью победу в серии. Кевин Лав нашёл второе дыхание на периметре, ещё в первой четверти продемонстрировав весь свой арсенал трёхочковых. Не отставал от своего партнёра и Кайри Ирвинг, к третьей двенадцатиминутке полностью перехвативший организацию игры в нападении у Леброна.

Двадцатиочковое преимущество, добытое по большей части без своего лидера, расслабило хозяев буквально на пару минут, которых хватило, чтобы внести критические изменения в ход поединка. «Кавальерс» почему-то решили, что Маркус Смарт не является серьёзной угрозой на периметре, о чём вскоре серьёзно пожалели. За короткий отрезок бэк-ап Томаса положил в кольцо «Кливленда» три «трёхи», вдохновив на подвиги всех партнёров. «Селтикс», выбросившие 20 из 65 (30,7%) из-за дуги в первых двух матчах, начали бить соперника его же любимым оружием.

«Кавальерс» просели под градом трёхочковых, а сами начали играть в русскую рулетку, раз за разом выстреливая холостыми. Гости подошли на дистанцию одного очка к середине заключительной четверти и уже просто не могли упустить представившийся шанс. Внезапно обессилевший «Кливленд» по инерции докатывал на оставшемся запасе Кайри Ирвинга и двух единственных трёхочковых во второй половине — оба реализовал Джей Ар Смит. Где всё это время был Леброн Джеймс? На этот вопрос форвард, наверное, и сам не мог найти ответ. Показывая чуть ли не лучшую игру в плей-офф за всё свое время пребывания в лиге, Джеймс умудрился выдать один из худших постсезонных матчей в карьере (4 из 13 с игры, 11 очков, 6 потерь).

«Бостон» это уже никак не волновало. Гости комфортно чувствовали себя в концовке и на последней минуте даже вышли вперёд. На трёхочковый Хорфорда своим ответил Смит, а за сверхдальним средним Йонаса Джеребко последовал кинжальный проход Ирвинга. Но последнее слово всё равно оставалось за «Селтикс». Стивенс нарисовал простейшую комбинацию, которую идеально исполнили его подопечные. Эйвери Брэдли потребовалось всего несколько секунд, чтобы совершить забег на слабой стороне для получения мяча, а Хорфорду и того меньше, чтобы убрать с его пути Тристана Томпсона. Открытый трёхочковый, попадание, занавес. 111:108 — «Бостон» сотворил главную сенсацию последней недели.

Герой

Игра Маркуса Смарта стала настоящим глотком свежего воздуха в этой серии. 27 очков (7 из 10 трёхочковых), 7 передач, 5 подборов и ключевые штрафные в клатче — Айзея Томас может гордиться своим партнёром. Не стоит забывать и о вкладе Эйвери Брэдли. Напарник Смарта по бэккорту не был так же эффективен (8 и 23 с игры, 20 очков), но ключевые передача (на Джеребко) и бросок — прямая заслуга защитника.

Цифры

Впервые в серии «Бостон» (18 из 40, 45%) переиграл «Кливленд» (16 из 39, 41%) на периметре. Особенно показательно преимущество гостей в реализации трёхочковых во второй половине — 11 (из 22) против 2 (из 17).