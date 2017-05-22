Русская рулетка. «Кливленд» потерпел первое поражение в плей-офф
Героическая игра Маркуса Смарта и решающее попадание Эйвери Брэдли принесли «Бостону» долгожданную победу в Кливленде.
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Сценарий
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Свой комментарий пришлось дать даже Адаму Сильверу. Ничего предосудительного в доминировании двух команд над остальными представителями своих конференций комиссионер не увидел. Впрочем, как и Кевин Дюрант, который и вовсе дал, пожалуй, самый популярный ответ среди спортсменов: «Не нравится — не смотри». Чёткое разделение между финалистами двух последних лет и претендентами на их смещение не нарушалось до последнего, но именно в воскресенье один из них не выдержал сумасшедшего графика.
Несмотря на все заверения и первый номер посева, «Бостону» не удалось у себя дома навязать борьбу «Кливленду», а второй матч и вовсе стал одним большим кошмаром для Брэда Стивенса. Задача по возвращению в серию усложнилась ещё в несколько раз, после того, как стало известно о серьёзности травмы Айзеи Томаса. Повреждение, полученное ещё в серии с «Вашингтоном», напомнило о себе уже во второй игре, причём настолько явно, что врачи «Селтикс» вынесли самый неутешительный вердикт — отдых до конца сезона.
За полтора матча Томас не показал ничего выдающегося, но даже от такой версии Айзеи Стивенс не отказался бы в ста процентах случаев. Освободившееся место в старте без
Пожалуй, впервые в этом
Двадцатиочковое преимущество, добытое по большей части без своего лидера, расслабило хозяев буквально на пару минут, которых хватило, чтобы внести критические изменения в ход поединка. «Кавальерс»
«Кавальерс» просели под градом трёхочковых, а сами начали играть в русскую рулетку, раз за разом выстреливая холостыми. Гости подошли на дистанцию одного очка к середине заключительной четверти и уже просто не могли упустить представившийся шанс. Внезапно обессилевший «Кливленд» по инерции докатывал на оставшемся запасе Кайри Ирвинга и двух единственных трёхочковых во второй половине — оба реализовал Джей Ар Смит. Где всё это время был Леброн Джеймс? На этот вопрос форвард, наверное, и сам не мог найти ответ. Показывая чуть ли не лучшую игру в
«Бостон» это уже никак не волновало. Гости комфортно чувствовали себя в концовке и на последней минуте даже вышли вперёд. На трёхочковый Хорфорда своим ответил Смит, а за сверхдальним средним Йонаса Джеребко последовал кинжальный проход Ирвинга. Но последнее слово всё равно оставалось за «Селтикс». Стивенс нарисовал простейшую комбинацию, которую идеально исполнили его подопечные. Эйвери Брэдли потребовалось всего несколько секунд, чтобы совершить забег на слабой стороне для получения мяча, а Хорфорду и того меньше, чтобы убрать с его пути Тристана Томпсона. Открытый трёхочковый, попадание, занавес. 111:108 — «Бостон» сотворил главную сенсацию последней недели.
Герой
Игра Маркуса Смарта стала настоящим глотком свежего воздуха в этой серии. 27 очков (7 из 10 трёхочковых), 7 передач, 5 подборов и ключевые штрафные в клатче — Айзея Томас может гордиться своим партнёром. Не стоит забывать и о вкладе Эйвери Брэдли. Напарник Смарта по бэккорту не был так же эффективен (8 и 23 с игры, 20 очков), но ключевые передача (на Джеребко) и бросок — прямая заслуга защитника.
Цифры
Впервые в серии «Бостон» (18 из 40, 45%) переиграл «Кливленд» (16 из 39, 41%) на периметре. Особенно показательно преимущество гостей в реализации трёхочковых во второй половине — 11 (из 22) против 2 (из 17).
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