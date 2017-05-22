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22 мая 2017, 8:15 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Бостон» сократил отставание в серии полуфинала плей-офф НБА с «Кливлендом»

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Действующий чемпион НБА «Кливленд» на своем паркете проиграл «Бостону» со счетом 108:111 в третьем матче ½ финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Победу «Бостону» принес точный трехочковый бросок защитника Эйвери Брэдли на последних секундах встречи.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Кливленда» Кайри Ирвинг, набравший 29 очков. У победителей больше всех очков на счету Маркуса Смарта — 27.

Крайне неудачную для себя игру провел лидер «Кливленда» Леброн Джеймс. За 45 минут, проведенных на площадке, он набрал лишь 11 очков.

Перед этой встречей «Бостон» лишился одного из лидеров — стало известно, что защитник Исайя Томас пропустит остаток сезона из-за травмы бедра, которую он усугубил во втором матче серии с «Кливлендом».

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Кливленда». Третья игра финала Восточной конференции НБА между командами пройдет также в Кливленде в ночь на среду.
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