Баскетболист Пачулия заявил об угрозах в адрес его семьи после эпизода с травмой Леонарда
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Грузинский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» Заза Пачулия сообщил, что в адрес его семьи через соцсети начали поступать угрозы после того, как в одном из игровых эпизодов после контакта с ним получил травму лидер «Сан- Антонио» Кавай Леонард. Слова Пачулии приводит издание USA Today.
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Инцидент произошел 15 мая в первом матче полуфинальной серии
Сам Пачулия отрицает, что его действия в отношении Леонарда носили умышленный характер и сожалеет, что соперник получил травму. Также он сообщил, что слова Поповича привели к всплеску агрессии со стороны фанатов не только в отношении его самого, но и в адрес его семьи. Так, школе, где учатся дети Пачулии, пришлось усилить охрану у входа в здание. В свою очередь, грузинский центровой был вынужден удалить свой аккаунт в Instagram, куда приходили сообщения с угрозами.
«Мне больно видеть, что моя семья оказалась втянута в эту историю. Мои жена и дети не имеют к этому никакого отношения, они абсолютно невиновны, — сказал 33-летний Пачулия. — Я не виню во всем случившемся Поповича, но он очень крепко связан с этой ситуацией».
«Пугайте меня, но не трогайте жену и детей. Это недопустимо», — подчеркнул он.
Пачулия выступает в НБА с 2003 года. Восемь лет отыграл за «Атланту». В «Голден Стэйт» перешел летом 2016 года.
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