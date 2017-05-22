Баскетболист Пачулия заявил об угрозах в адрес его семьи после эпизода с травмой Леонарда

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Инцидент произошел 15 мая в первом матче полуфинальной серии плей-офф. Пачулия пытался блокировать бросок Леонарда и так выставил правую ногу, что при приземлении легкий форвард «Сан-Антонио» на нее приземлился и получил рецидив травмы лодыжки. Два следующих матчи серии Леонард уже пропустил. На следующий день после инцидента с резкой критикой на Пачулию обрушился наставник «Сан-Антонио» Грегг Попович, назвавший действия грузина «непредумышленным убийством».

Сам Пачулия отрицает, что его действия в отношении Леонарда носили умышленный характер и сожалеет, что соперник получил травму. Также он сообщил, что слова Поповича привели к всплеску агрессии со стороны фанатов не только в отношении его самого, но и в адрес его семьи. Так, школе, где учатся дети Пачулии, пришлось усилить охрану у входа в здание. В свою очередь, грузинский центровой был вынужден удалить свой аккаунт в Instagram, куда приходили сообщения с угрозами.

«Мне больно видеть, что моя семья оказалась втянута в эту историю. Мои жена и дети не имеют к этому никакого отношения, они абсолютно невиновны, — сказал 33-летний Пачулия. — Я не виню во всем случившемся Поповича, но он очень крепко связан с этой ситуацией».

«Пугайте меня, но не трогайте жену и детей. Это недопустимо», — подчеркнул он.

Пачулия выступает в НБА с 2003 года. Восемь лет отыграл за «Атланту». В «Голден Стэйт» перешел летом 2016 года.