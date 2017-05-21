Карри подпишет с «Голден Стэйт» пятилетний контракт на $ 205 млн

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Соглашение будет рассчитано на пять лет, будет действовать до лета 2022 года и превысит сумму обычного максимального контракта. Эта сделка принесёт защитнику $ 205 млн, сообщает корреспондент Альберт Нахмад.

Карри выступает за «Голден Стэйт» с 2009 года и провёл в этом клубе всю профессиональную карьеру. Он дважды признавался самым ценным игроком сезона, четыре раза участвовал в Матче звёзд и завоевал один чемпионский титул.