Мизери. Дюрант ставит обескровленных «Спёрс» на грань вылета
«Сан-Антонио» вновь не устоял перед атакующей машиной из Окленда без Кавая Леонарда, потеряв ещё и Дэвида Ли.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сценарий
Ключевое событие матча произошло за несколько часов до стартового свистка. Грег Попович не стал играть в психологические игры и заранее объявил, что Кавай Леонард не примет участие в третьем матче серии. Информацию распространил официальный аккаунт «Спёрс» в Твиттере, а чуть позже её подтвердили все инсайдеры лиги.
Означало ли это, что «Сан-Антонио» выбрасывает белое полотенце? Конечно же, нет. Это не та организация, которая позволит себе быть спойлером
Как это ни странно, но не всё гладко было и в королевстве Майка Брауна. Успевший стать героем множества
Бросок с отклонением Клэя Томпсона принёс гостям максимальное преимущество в первой четверти (14:21), после чего «Спёрс»
«Уорриорз» потребовалось меньше пяти минут, чтобы догнать обескровленного соперника и ещё три, чтобы сбросить его со своих плеч. Бросок Джонатана Симмонса в последний раз в матче установил равный счёт (47:47), после чего гости начали сооружать непреодолимый гандикап. Именно в концовке второй четверти подопечные Брауна выдали самый продуктивный отрезок до большого перерыва, за пятиминутку отгрузив в кольцо «Спёрс» 17 очков — 55:64.
Коллективный баскетбол «Голден Стэйт» постепенно уступил место атакующей феерии Кевина Дюранта. Кей Ди чередовал штрафные с трёхочковыми поверх рук своих опекунов, один из которых превратился в
Ударные 12 минут в исполнении Дюранта, набравшего 33 очка, позволили «Уорриорз» не беспокоиться о сокращении разрыва, который ещё совсем недавно составлял всего 3 балла. Подсознательно гости всё ещё ждали последнего рывка «Сан-Антонио», но ресурсов для него у Поповича уже не было. Открытый трёхочковый Иана Кларка из угла позволил «Голден Стэйт» в очередной раз добыть «+15», после чего матч перешёл в автоматический режим. 108:120 — «Уорриорз» одерживают 11-ю победу подряд.
Герой
Кевин Дюрант продолжает удерживать планку на невероятной высоте, показывая лучший процент реализации бросков в
Цифра
Карри был заметен и на своей половине площадки, совершив 6 (!) перехватов, но вписал своё имя в историю именно благодаря 21 набранным очкам. Спустя 29 лет легендарному Рику Берри пришлось уступить почётное звание лучшего бомбардира команды в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter