«Голден Стэйт» выиграл третий матч подряд в серии плей-офф НБА с «Сан-Антонио»

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Самым результативным игроком встречи стал форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, сделавший дабл-дабл (33 очка и 10 подборов). У «Сан-Антонио» больше всех очков набрал ветеран команды 39-летний защитник Ману Жинобили (21 балл).

В составе «Сан-Антонио» второй матч из-за травмы пропускал лидер команды Кауай Леонард. Во время третьей игры «Сперз» потеряли еще одного игрока — получил повреждение левого колена и не смог продолжить встречу тяжелый форвард Дэвид Ли.

«Голден Стэйт» стал второй после «Лейкерс» командой, сумевшей одержать 11 побед подряд со старта плей-офф. Клубу из Лос-Анджелеса удалось это сделать в 1989 и 2001 годах.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Голден Стэйт». Четвертая встреча серии пройдет на площадке «Сан- Антонио» в ночь на вторник.