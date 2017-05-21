«Голден Стэйт» выиграл третий матч подряд в серии плей-офф НБА с «Сан-Антонио»
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. «Голден Стэйт» в гостях обыграл «Сан-Антонио» со счетом 120:108 в третьем матче полуфинальной серии
плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Самым результативным игроком встречи стал форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, сделавший
В составе «Сан-Антонио» второй матч
«Голден Стэйт» стал второй после «Лейкерс» командой, сумевшей одержать 11 побед подряд со старта
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Голден Стэйт». Четвертая встреча серии пройдет на площадке «Сан- Антонио» в ночь на вторник.
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