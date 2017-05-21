Защитник «Бостона» Томас выбыл до конца сезона из-за травмы бедра
Защитник «Бостон Селтикс» Айзея Томас пропустит остаток сезона НБА
из-за травмы. Игрок во втором матче финала Восточной конференции с «Кливленд Кавальерс» (86:130) усугубил травму правого бедра.
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Изначально Томас повредил бедро в шестой игре второго раунда
Айзея Томас не полетел с «Бостоном» на третий матч финальной серии Востока с «Кливлендом». «Кавальерс» лидируют в серии — 2−0.
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