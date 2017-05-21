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21 мая 2017, 1:54 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Защитник «Бостона» Томас выбыл до конца сезона из-за травмы бедра

Защитник «Бостон Селтикс» Айзея Томас пропустит остаток сезона НБА из-за травмы. Игрок во втором матче финала Восточной конференции с «Кливленд Кавальерс» (86:130) усугубил травму правого бедра.

Защитник Бостон <span class=error>Селтикс</span> <span class=error>Айзея</span> Томас пропустит остаток сезона <span class=error>НБА</span> <nobr>из-за </nobr>травмы. Увеличить
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Изначально Томас повредил бедро в шестой игре второго раунда плей-офф с «Вашингтон Уизардс». Доктор команды Брайан Маккион заявил тогда, что если защитник продолжит игру, то может получить осложнения травмы.

Айзея Томас не полетел с «Бостоном» на третий матч финальной серии Востока с «Кливлендом». «Кавальерс» лидируют в серии — 2−0.
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