Защитник «Бостона» Томас выбыл до конца сезона из-за травмы бедра

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Изначально Томас повредил бедро в шестой игре второго раунда плей-офф с «Вашингтон Уизардс». Доктор команды Брайан Маккион заявил тогда, что если защитник продолжит игру, то может получить осложнения травмы.

Айзея Томас не полетел с «Бостоном» на третий матч финальной серии Востока с «Кливлендом». «Кавальерс» лидируют в серии — 2−0.