Пачулия пропустит третий матч финала Западной конференции НБА с «Сан-Антонио»

С другой стороны, в строй вернётся защитник Андре Игуодала, который пропускал второй матч из-за травмы правого колена.

«Голден Стэйт» ведёт в серии со счётом 2−0. Пачулия принял в этом сезоне участие в 70 матчах НБА, в которых в среднем набирал 6,1 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 1,9 передачи. Игуодала сыграл в 76 встречах, в среднем набирая 7,6 очка, а также совершая 4 подбора и отдавая 3,4 передачи.