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20 мая 2017, 20:45 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Пачулия пропустит третий матч финала Западной конференции НБА с «Сан-Антонио»

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия пропустит третий матч финальной серии Западной конференции с «Сант-Антонио Спёрс». Баскетболист получил травму правой пятки, сообщает San Jose Mercury News.

С другой стороны, в строй вернётся защитник Андре Игуодала, который пропускал второй матч из-за травмы правого колена.

«Голден Стэйт» ведёт в серии со счётом 2−0. Пачулия принял в этом сезоне участие в 70 матчах НБА, в которых в среднем набирал 6,1 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 1,9 передачи. Игуодала сыграл в 76 встречах, в среднем набирая 7,6 очка, а также совершая 4 подбора и отдавая 3,4 передачи.
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Кавай Леонард пропустит третий матч серии против «Голден Стэйт»

Кавай Леонард пропустит третий матч серии против «Голден Стэйт»

Лёгкий форвард «Сан-Антонио Спёрс» Кавай Леонард не сыграет в третьем матче финальной серии плей-офф Западной конференции против «Голден Стэйт Уорриорз», информацию об этом подтвердил главный тренер команды из Техаса Грег Попович, сообщает ESPN.
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