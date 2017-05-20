Пачулия пропустит третий матч финала Западной конференции НБА с «Сан-Антонио»
Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия пропустит третий матч финальной серии Западной конференции с «Сант-Антонио Спёрс». Баскетболист получил травму правой пятки, сообщает San Jose Mercury News.
С другой стороны, в строй вернётся защитник Андре Игуодала, который пропускал второй матч
«Голден Стэйт» ведёт в серии со счётом 2−0. Пачулия принял в этом сезоне участие в 70 матчах НБА, в которых в среднем набирал 6,1 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 1,9 передачи. Игуодала сыграл в 76 встречах, в среднем набирая 7,6 очка, а также совершая 4 подбора и отдавая 3,4 передачи.
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