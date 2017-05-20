Кавай Леонард пропустит третий матч серии против «Голден Стэйт»
Лёгкий форвард «Сан-Антонио Спёрс» Кавай Леонард не сыграет в третьем матче финальной серии
плей-офф Западной конференции против «Голден Стэйт Уорриорз», информацию об этом подтвердил главный тренер команды из Техаса Грег Попович, сообщает ESPN.
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Леонард усугубил травму голеностопа левой ноги в первом поединке с «Голден Стэйт», которую получил в пятом матче полуфинальной серии против «Хьюстон Рокетс».
В нынешнем
Третий матч серии между «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт» состоится 21 мая, начало поединка в 04.00. по московскому времени.
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