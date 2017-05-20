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20 мая 2017, 19:59 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Кавай Леонард пропустит третий матч серии против «Голден Стэйт»

Лёгкий форвард «Сан-Антонио Спёрс» Кавай Леонард не сыграет в третьем матче финальной серии плей-офф Западной конференции против «Голден Стэйт Уорриорз», информацию об этом подтвердил главный тренер команды из Техаса Грег Попович, сообщает ESPN.

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Леонард усугубил травму голеностопа левой ноги в первом поединке с «Голден Стэйт», которую получил в пятом матче полуфинальной серии против «Хьюстон Рокетс».

В нынешнем плей-офф форвард набирает по 27,7 очка, совершает по 7,8 подбора и отдаёт по 4,6 передачи за 36 минут в среднем за игру.

Третий матч серии между «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт» состоится 21 мая, начало поединка в 04.00. по московскому времени.
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