10−0. «Кливленд» уничтожил «Бостон» во втором матче серии

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Сценарий

После первого матча Брэд Стивенс заявил, что Леброн показывает свой лучший баскетбол с тех пор, как юный по всем меркам специалист совершил прыжок из университета Батлера в одну из лучших организаций НБА. Но самое страшное для Стивенса — даже не феноменальная форма Леброна. Его команде противостоит, пожалуй, лучшая версия «Кавальерс» за всю историю клуба из Огайо, что, естественно, предполагает наличие куда большего количества проблем, чем безысходность в обороне против четырёхкратного MVP.

В ночь с 19 на 20 мая Стивенс, все игроки, а также болельщики «Селтикс» убедились в этом. Интрига в матче прожила ровно шесть минут и ещё примерно столько же просуществовала при помощи «аппарата искусственного дыхания». В середине четверти под аккомпанемент передач Леброна Джеймса «Кливленд» совершил коллективный рывок 14−2 и больше не оглядывался.

Хотя «-14» по итогам первой двенадцатиминутки (32:18) показались детской забавой по сравнению с тем, что устроили гости во втором игровом отрезке. Взяв паузу на разогрев на старте поединка, Джеймс в привычной манере начал уничтожать оборону «Селтикс», причём в этот раз бульдозерными проходами под своё кольцо хозяева не отделались — Леброн не забывал наказывать подопечных Стивенса ещё и с дистанции.

23-й номер «Кавальерс» во второй четверти записал на свой счёт 17 очков, что не составило и половины от суммарного показателя «Кливленда». Свои эксперименты на периметре продолжил Кевин Лав, и если бы не промахи ближе к большому перерыву, гости могли преодолеть отметку не в 70, а в 80 (!) очков. Но даже не это заставляло протирать глаза и проверять реальность событий, творившихся на восточном побережье Америки. «Кливленд» сломал все атакующие схемы Стивенса, в считанных эпизодах позволив просочиться под своё кольцо Джею Краудеру и Джейлену Брауну. В какой-то момент процент попадания с игры «Бостона» опустился до отметки 20, а безумный баззер Джей Ар Смита лишь подчеркнул гротескность происходящего.

72:31 после первой половины — не просто приговор, а настоящий призыв к срочному переезду серии в Огайо. Однако «Кливленд» и не думал сбавлять обороты. К Лаву и Джеймсу присоединился третий элемент большого трио — Кайри Ирвинг. Первый номер «Кавальерс» перехватил эстафетную палочку в нападении у своего лидера в середине третьей четверти, к концу которой уже имел в своём активе 23 очка — 103:57.

Что касается самого Джеймса, то вскоре после оформленной нормы в 30 очков, он присел на скамейку и больше на паркете «Ти Ди Гардена» в игровой форме не появлялся. Тайрон Лю дал возможность проявить себя запасным и поуправлять в одиночку нападением команды Дерону Уильямсу. В эту ночь «Кливленд» был настолько хорош, что даже полурезервный состав удерживал невероятную фору до последнего, заставив Стивенса погрузиться в очень серьёзные раздумья перед отбытием в Кливленд — 130:86.

Герой

Партнёры максимально облегчили жизнь Джеймсу во втором матче серии, что не помешало ему оформить ещё одну впечатляющую статистическую линию — 30 очков, 7 передач, 4 подбора, 4 перехвата и 3 блок-шота при всего одной потере. Всё это богатство Леброн насобирал лишь за 32 минуты игрового времени.

Цифры