Уэстбрук, Харден и Леонард — претенденты на звание MVP сезона
НБА назвала имена претендентов на титул МVP сезона.
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Отметим, что в числе кандидатов нет лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса.
В тройку финалистов попали Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити Тандер»), Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс») и Кавай Леонард («Сан-Антонио Спёрс»). Обладатель награды будет объявлен 26 июня на специальной церемонии.
Ранее официальный сайт НБА огласил итоги традиционного голосования на символические пятёрки по итогам регулярного чемпионата. 100 журналистов, принимавших участие в голосовании, в общей сложности собрали три команды.
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