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20 мая 2017, 9:39 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Уэстбрук, Харден и Леонард — претенденты на звание MVP сезона

НБА назвала имена претендентов на титул МVP сезона.

<span class=error>НБА</span> назвала имена претендентов на титул <span class=error>МVP</span> сезона. Увеличить
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Отметим, что в числе кандидатов нет лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса.

В тройку финалистов попали Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити Тандер»), Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс») и Кавай Леонард («Сан-Антонио Спёрс»). Обладатель награды будет объявлен 26 июня на специальной церемонии.

Ранее официальный сайт НБА огласил итоги традиционного голосования на символические пятёрки по итогам регулярного чемпионата. 100 журналистов, принимавших участие в голосовании, в общей сложности собрали три команды.
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