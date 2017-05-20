«Кливленд» разгромил «Бостон» — «+44» и повёл в серии со счётом 2−0
«Кливленд Кавальерс» разгромил «Бостон Селтикс» во втором матче финала
плей-офф Восточной конференции НБА.
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Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 130:86 в пользу гостей.
Самым результативным игроком в составе «Кливленда» стал Леброн Джеймс, набравший 30 очков. В активе Кайри Ирвинга 23 очка, Кевин Лав оформил
Счёт в серии стал 2−0 в пользу «Кавальерс». Третий и четвёртый матчи противостояния пройдут на площадке «Кливленда» 22 и 24 мая.
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