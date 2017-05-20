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20 мая 2017, 8:56 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Кливленд» разгромил «Бостон» — «+44» и повёл в серии со счётом 2−0

«Кливленд Кавальерс» разгромил «Бостон Селтикс» во втором матче финала плей-офф Восточной конференции НБА.

Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> разгромил Бостон <span class=error>Селтикс</span> во втором матче финала <nobr>плей-офф</nobr> Восточной конференции <span class=error>НБА</span>. Увеличить
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Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 130:86 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе «Кливленда» стал Леброн Джеймс, набравший 30 очков. В активе Кайри Ирвинга 23 очка, Кевин Лав оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. За «Бостон» 19 очков набрал Джейлен Браун, ещё 13 — Эйвери Брэдли. Лидер «Селтикс» Айзея Томас заработал лишь 2 очка.

Счёт в серии стал 2−0 в пользу «Кавальерс». Третий и четвёртый матчи противостояния пройдут на площадке «Кливленда» 22 и 24 мая.
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