Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29792422/
18 мая 2017, 22:16 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс в 11-й раз попал в первую пятерку сезона в НБА

МОСКВА, 18 мая — Р-Спорт. Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс в 11-й раз попал в первую пятерку сезона НБА, сообщается в официальном аккаунте ассоциации в Twitter.

<em>МОСКВА 18 мая — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Форвард Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> <span class=error>Леброн</span> Джеймс в 11-й раз попал в первую пятерку сезона <span class=error>НБА</span> сообщается в официальном аккаунте ассоциации в Twitter. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Джеймс попал в первую сборную в 11-й раз, что является повторением рекорда, который делят Кобе Брайант и Карл Мэлоун, и лучшим результатом среди действующих игроков. Всего 32-летний форвард в 13-й раз попал в символическую сборную сезона. Лидерами по этому показателю являются Брайант, Тим Данкан и Карим Абдул-Джаббар (по 15).

По ходу сезона Джеймс четырежды становился лучшим игроком недели и дважды лучшим игроком месяца в Восточной конференции. По итогам «регулярки» форвард стал лидером «Кливленда» по набранным очкам (по 26,4 за игру), передачам (по 8,7) и перехватам (1,2).

Первую пятерку также формируют Джеймс Харден («Хьюстон»), Рассел Уэстбрук («Оклахома»), Кавай Ленард («Сан-Антонио») и Энтони Дэвис («Нью-Орлеан»).

Во вторую пятерку попали Стефен Карри («Голден Стэйт»), Айзея Томас («Бостон»), Яннис Адетокунбо («Милуоки»), Кевин Дюрант («Голден Стэйт») и Руди Гобер («Юта»).

Третью пятерку составляют Джон Уолл («Вашингтон»), Джимми Батлер («Чикаго»), Демар Дерозан («Торонто»), Дреймонд Грин («Голден Стэйт») и Деандре Джордан («Лос-Анджелес Клипперс»).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Джеймс пропустит заключительную игру «Кливленда» в регулярном чемпионате

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс не сыграет в заключительном матче регулярного чемпионата НБА. Об этом сообщает инсайдер Джейсон Ллойд на своей странице в «Твиттере», ссылаясь на источники в стане «Кливленда».
Еще 3 новости  Все новости
18 мая

Елена Исинбаева в черном платье в пол на открытии Каннского фестиваля. Фото

Тренер Тутберидзе рассказала, как некрасиво от нее ушла Липницкая

Тренер: обидно, что Сотникова объявила об уходе к Плющенко через смс