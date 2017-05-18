Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс в 11-й раз попал в первую пятерку сезона в НБА

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Джеймс попал в первую сборную в 11-й раз, что является повторением рекорда, который делят Кобе Брайант и Карл Мэлоун, и лучшим результатом среди действующих игроков. Всего 32-летний форвард в 13-й раз попал в символическую сборную сезона. Лидерами по этому показателю являются Брайант, Тим Данкан и Карим Абдул-Джаббар (по 15).

По ходу сезона Джеймс четырежды становился лучшим игроком недели и дважды лучшим игроком месяца в Восточной конференции. По итогам «регулярки» форвард стал лидером «Кливленда» по набранным очкам (по 26,4 за игру), передачам (по 8,7) и перехватам (1,2).

Первую пятерку также формируют Джеймс Харден («Хьюстон»), Рассел Уэстбрук («Оклахома»), Кавай Ленард («Сан-Антонио») и Энтони Дэвис («Нью-Орлеан»).

Во вторую пятерку попали Стефен Карри («Голден Стэйт»), Айзея Томас («Бостон»), Яннис Адетокунбо («Милуоки»), Кевин Дюрант («Голден Стэйт») и Руди Гобер («Юта»).

Третью пятерку составляют Джон Уолл («Вашингтон»), Джимми Батлер («Чикаго»), Демар Дерозан («Торонто»), Дреймонд Грин («Голден Стэйт») и Деандре Джордан («Лос-Анджелес Клипперс»).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">As <a href="https://twitter.com/KingJames">@KingJames</a> enters his 7th straight Eastern Conference Finals, we showcase the previous six! <a href="https://twitter.com/hashtag/NBAMixtape?src=hash">#NBAMixtape</a> <a href="https://t.co/4sjIGMbk6X">pic.twitter.com/4sjIGMbk6X</a></p>— NBA (@NBA) <a href="https://twitter.com/NBA/status/865280846927847424">18 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>