Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс в 11-й раз попал в первую пятерку сезона в НБА
МОСКВА, 18 мая —
Р-Спорт. Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс в 11-й раз попал в первую пятерку сезона НБА, сообщается в официальном аккаунте ассоциации в Twitter.
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Джеймс попал в первую сборную в 11-й раз, что является повторением рекорда, который делят Кобе Брайант и Карл Мэлоун, и лучшим результатом среди действующих игроков. Всего 32-летний форвард в 13-й раз попал в символическую сборную сезона. Лидерами по этому показателю являются Брайант, Тим Данкан и Карим
По ходу сезона Джеймс четырежды становился лучшим игроком недели и дважды лучшим игроком месяца в Восточной конференции. По итогам «регулярки» форвард стал лидером «Кливленда» по набранным очкам (по 26,4 за игру), передачам (по 8,7) и перехватам (1,2).
Первую пятерку также формируют Джеймс Харден («Хьюстон»), Рассел Уэстбрук («Оклахома»), Кавай Ленард («Сан-Антонио») и Энтони Дэвис («Нью-Орлеан»).
Во вторую пятерку попали Стефен Карри («Голден Стэйт»), Айзея Томас («Бостон»), Яннис Адетокунбо («Милуоки»), Кевин Дюрант («Голден Стэйт») и Руди Гобер («Юта»).
Третью пятерку составляют Джон Уолл («Вашингтон»), Джимми Батлер («Чикаго»), Демар Дерозан («Торонто»), Дреймонд Грин («Голден Стэйт») и Деандре Джордан («Лос-Анджелес Клипперс»).
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