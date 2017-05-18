Больше Любви. «Кливленд» не отстаёт от «Голден Стэйт»
38 очков Леброна Джеймса и
дабл-дабл Кевина Лава принесли «Кливленду» очередную победу в нынешнем розыгрыше плей-офф.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сценарий
«Кливленд» образца сезона-2016/17 стал 11-й командой с 1984 года (когда в НБА появился современный формат с 16 участниками), стартовавшей в
«Селтикс» удалось избежать неприятного конфуза и разобрать на части бригаду Фреда Хойберга, пусть и без человека, казалось бы, делавшего всё для разрушения внутрикомандной химии. Мы никогда не узнаем, как сложилась бы та серия, если бы Рондо избежал неприятной травмы, но оспаривать полноценную победу подопечных Брэда Стивенса в следующем раунде над «Вашингтоном» ни у кого язык не повернётся.
Впрочем, все геройства «Бостона» не изменили прописной истины, актуальной для семи последних сезонов на Востоке: ты можешь взять первое место в «регулярке» и пробиться в финал конференции, но фаворитом в решающей битве всё равно будет считаться команда Леброна Джеймса. После первого матча серии адептов у альтернативной теории едва ли прибавилось.
Сценарий дебютного поединка двух лучших команда Востока заметно отличался от старта фаворитов Запада, причём как по интриге, так и по насыщенности событий. Леброн Джеймс не просто обошёлся без разведки — он даже не объявил войну. Первое двузначное преимущество «Кливленд» получил уже через 8 минут, как раз после одного из многочисленных проходов Леброна в первой половине встречи (9:20). «Бостон» смог остановить падение и благодаря броску Джейлена Брауна на последних секундах «вышел в ноль», оставив преимущество гостей неизменным — «+11».
Однако сдержанная радость собравшихся в «Ти Ди Гардене» длилась недолго. В игре, где главное оружие современной НБА регулярно давало осечки, акцент быстро сместился на противостояние в «краске». Мобильный фронткорт «Кливленда», благодаря способности Джеймса и Лава покрывать огромные площади в нападении, получил полную свободу действий. Вариантов была масса: то Джеймс отправлялся в очередной удачный проход, то Лав получал возможность задавить Маркуса Смарта в «изоляции» или выйти на дугу, чтобы наказать зазевавшегося Эла Хорфорда. Свои очки набирал и Тристан Томпсон, традиционно пожиравший всё на чужом щите.
Преимущество «Кливленда» неизменно росло и к концу первой половины достигло устрашающих 25 очков. Стивенс пытался поменять защитные схемы против Джеймса, ротируя его опекунов, но особых дивидендов молодому наставнику это не принесло. Несмотря на то что по движению мяча «Кливленд» не превосходил соперника, своими шансами пользовался с невероятно высокой эффективностью. Особенно покуражился над защитой «Селтикс» один из героев матча Кевин Лав, уже в третьей четверти оформивший
«Бостон» не был бы «Бостоном», если бы бросил бороться перед своей публикой даже с учётом огромного гандикапа. Очень низкий процент попадания
Герой
Леброн Джеймс продолжает своё восхождение в баскетбольную вечность. Форвард «Кавальерс» в очередной раз стал главной движущей силой в нападении своей команды, совсем немного не дотянувшись до
Не нашлось противоядия у «Селтикс» и против Кевина Лава, выдавшего один из лучших матчей в
Цифра
28:10 — несмотря на то что команды показали практически идентичный процент попадания с игры (а у «Бостона» было ещё и на 7 попыток больше), штрафные серьёзно качнули маятник в сторону «Кливленда». Почти четверть (24%) всех своих очков гости набрали именно с линии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter