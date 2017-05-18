Болельщик «Сан-Антонио» подал в суд на Пачулию

Васкес хочет добиться от суда временного запретительного приказа в отношении грузинского центрового, а также возмещение ущерба, которое не превышает $ 73 тыс.

«Мы хотим, чтобы такое поведение, которое может вызвать серьёзную травму у нашей команды, было запрещено в Сан-Антонио», — приводит слова ведущего юрисконсульта Альфонсо Кеннарда-младшего ESPN.