Болельщик «Сан-Антонио» подал в суд на Пачулию
Болельщик «Сан-Антонио Спёрс» Хуан Васкес подал в суд на центрового «Голден Стэйт Уорриорз» Зазу Пачулию за нанесение травмы форварду техасцев Каваю Леонарду.
Васкес хочет добиться от суда временного запретительного приказа в отношении грузинского центрового, а также возмещение ущерба, которое не превышает $ 73 тыс.
«Мы хотим, чтобы такое поведение, которое может вызвать серьёзную травму у нашей команды, было запрещено в Сан-Антонио», — приводит слова ведущего юрисконсульта Альфонсо
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