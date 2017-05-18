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18 мая 2017, 9:54 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Болельщик «Сан-Антонио» подал в суд на Пачулию

Болельщик «Сан-Антонио Спёрс» Хуан Васкес подал в суд на центрового «Голден Стэйт Уорриорз» Зазу Пачулию за нанесение травмы форварду техасцев Каваю Леонарду.

Васкес хочет добиться от суда временного запретительного приказа в отношении грузинского центрового, а также возмещение ущерба, которое не превышает $ 73 тыс.

«Мы хотим, чтобы такое поведение, которое может вызвать серьёзную травму у нашей команды, было запрещено в Сан-Антонио», — приводит слова ведущего юрисконсульта Альфонсо Кеннарда-младшего ESPN.
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НБА не будет наказывать Пачулию за инцидент с Леонардом

Руководство НБА не намерено наказывать центрового «Голден Стэйт Уорриорз» Зазу Пачулию за нанесение травмы форварду «Сан-Антонио Спёрс» Каваю Леонарду, сообщает корреспондент ESPN Марк Стайн со ссылкой на источники в лиге.
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