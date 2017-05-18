«Кливленд» победил «Бостон» в первом матче серии плей-офф НБА, Джеймс набрал 38 очков
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Действующий чемпион НБА «Кливленд» победил в гостях у «Бостона» в первом матче ½ финала
плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Встреча завершилась со счетом 117:104. Самым результативным игроком матча стал лидер «Кливленда» Леброн Джеймс, набравший 38 очков. В составе проигравших больше всех очков на счету Джея Краудера и Эйвери Брэдли (по 21).
«Кливленд» выиграл 12-й матч подряд в
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Кливленда».
Вторая игра финала Восточной конференции НБА между командами пройдет также в Бостоне в ночь на воскресенье.
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