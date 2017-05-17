«Бостон» по итогам лотереи получил первый пик на драфте НБА 2017 года
МОСКВА, 17 мая —
Р-Спорт. «Бостон» получил право первым выбирать на грядущем драфте НБА, сообщается на официальном сайте ассоциации.
Список первых 14-ти пиков на грядущем драфте выглядит следующим образом:
1. «Бостон» (обмен от «Бруклина»),
2. «Лос-Анджелес Лейкерс»,
3. «Филадельфия» (от «Сакраменто»),
4. «Финикс»,
5. «Сакраменто» (от «Филадельфии»),
6. «Орландо»,
7. «Миннесота»,
8. «Нью-Йорк».
9. «Даллас»,
10. «Сакраменто» (от «Нью-Орлеана»),
11. «Шарлотт»,
12. «Детройт»,
13. «Денвер»,
14. «Майами.
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