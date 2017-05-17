«Бостон» по итогам лотереи получил первый пик на драфте НБА 2017 года

Драфт-лотерея прошла в Нью-Йорке во вторник. Церемония самого драфта состоится 22 июня в Бруклине. «Бостон» стал третьим клубом в истории НБА, получившим первый пик в том же году, в котором стал победителем своей конференции в регулярном чемпионате. Ранее это случалось с «Портлендом» (в сезоне-1977/78) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (в сезоне-1981/82).

Список первых 14-ти пиков на грядущем драфте выглядит следующим образом:

1. «Бостон» (обмен от «Бруклина»),

2. «Лос-Анджелес Лейкерс»,

3. «Филадельфия» (от «Сакраменто»),

4. «Финикс»,

5. «Сакраменто» (от «Филадельфии»),

6. «Орландо»,

7. «Миннесота»,

8. «Нью-Йорк».

9. «Даллас»,

10. «Сакраменто» (от «Нью-Орлеана»),

11. «Шарлотт»,

12. «Детройт»,

13. «Денвер»,

14. «Майами.