Тренер «Уорриорз» Браун из-за дорожной полиции опоздал на матч НБА с «Сан-Антонио»

«Голден Стэйт» во вторник в Окленде разгромил «Сан-Антонио» во втором матче серии ½ финала плей-офф со счетом 136:100. Браун временно руководит командой, поскольку у главного тренера «Уорриорз» Стива Керра проблемы со здоровьем.

«Я просто подумал, что вот как будет здорово — проеду по этой “клубной” полосе без всяких остановок на красный сигнал светофора. Ну, я и перестроился. Вдруг, откуда ни возьмись, появился полицейский и скомандовал: “Эй ты, остановись!” Но я ведь был на “своей” полосе, и продолжил движение. Тут меня окружили полицейские, и я даже испугался, остановился, сказал, что пытаюсь попасть на игру», — сообщил Браун.

Он также добавил, что этот случай позабавил главного тренера «Сан-Антонио» Грегга Поповича, который позвонил ему из клубного автобуса.

«Я беру трубку, а там Поп, который просто «умирает». Он сказал: «Майк, я не знал, что это ты. Когда я разглядел тебя, я просто помер от смеха», — рассказал Браун.