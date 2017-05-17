Тренер «Уорриорз» Браун из-за дорожной полиции опоздал на матч НБА с «Сан-Антонио»
МОСКВА, 17 мая —
Р-Спорт. Тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Майка Брауна остановила дорожная полиция, когда он в спешке на второй матч серии плей-офф НБА с «Сан-Антонио» пытался на своем автомобиле проехать по выделенной для клуба полосе вместе с кортежем команды, сообщает AFP.
«Голден Стэйт» во вторник в Окленде разгромил «Сан-Антонио» во втором матче серии ½ финала
«Я просто подумал, что вот как будет здорово — проеду по этой “клубной” полосе без всяких остановок на красный сигнал светофора. Ну, я и перестроился. Вдруг, откуда ни возьмись, появился полицейский и скомандовал: “Эй ты, остановись!” Но я ведь был на “своей” полосе, и продолжил движение. Тут меня окружили полицейские, и я даже испугался, остановился, сказал, что пытаюсь попасть на игру», — сообщил Браун.
Он также добавил, что этот случай позабавил главного тренера «Сан-Антонио» Грегга Поповича, который позвонил ему из клубного автобуса.
«Я беру трубку, а там Поп, который просто «умирает». Он сказал: «Майк, я не знал, что это ты. Когда я разглядел тебя, я просто помер от смеха», — рассказал Браун.
Счет в серии до четырех побед после игры во вторник стал 2−0 в пользу «Голден Стэйт». Третий матч пройдет 20 мая в
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