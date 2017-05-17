«Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио» и удвоил преимущество в серии плей-офф НБА
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. «Голден Стэйт» на своей площадке обыграл «Сан-Антонио» со счетом 136:100 во втором матче полуфинальной серии
плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 29 очков. У «Сан- Антонио» самым результативным стал Джонатан Симмонс (22 очка).
В составе «Сан-Антонио» матч пропускал травмированный Кауай Леонард, лидер «Сан-Антонио» получил рецидив повреждения лодыжки в начале третьей четверти первого матча серии, не сумев доиграть встречу.
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Голден Стэйт».
Третий матч финала Западной конференции пройдет в воскресенье в
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