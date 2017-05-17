«Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио» и удвоил преимущество в серии плей-офф НБА

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Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 29 очков. У «Сан- Антонио» самым результативным стал Джонатан Симмонс (22 очка).

В составе «Сан-Антонио» матч пропускал травмированный Кауай Леонард, лидер «Сан-Антонио» получил рецидив повреждения лодыжки в начале третьей четверти первого матча серии, не сумев доиграть встречу.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Голден Стэйт».