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17 мая 2017, 8:16 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио» и удвоил преимущество в серии плей-офф НБА

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. «Голден Стэйт» на своей площадке обыграл «Сан-Антонио» со счетом 136:100 во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

<em>МОСКВА 17 мая. /ТАСС/.</em> <span class=error>Голден</span> <span class=error>Стэйт</span> на своей площадке обыграл Сан-<span class=error>Антонио</span> со счетом 136:100 во втором матче полуфинальной серии <nobr>плей-офф</nobr> Национальной баскетбольной ассоциации (<span class=error>НБА</span>). Увеличить
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Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 29 очков. У «Сан- Антонио» самым результативным стал Джонатан Симмонс (22 очка).

В составе «Сан-Антонио» матч пропускал травмированный Кауай Леонард, лидер «Сан-Антонио» получил рецидив повреждения лодыжки в начале третьей четверти первого матча серии, не сумев доиграть встречу.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Голден Стэйт».

Третий матч финала Западной конференции пройдет в воскресенье в Сан-Антонио.
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Тренер «Уорриорз» Браун из-за дорожной полиции опоздал на матч НБА с «Сан-Антонио»

МОСКВА, 17 мая — Р-Спорт. Тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Майка Брауна остановила дорожная полиция, когда он в спешке на второй матч серии плей-офф НБА с «Сан-Антонио» пытался на своем автомобиле проехать по выделенной для клуба полосе вместе с кортежем команды, сообщает AFP.
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