Теодосич хочет подписать контракт в НБА на $ 30 млн
Разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич, чей контракт с московским клубом истекает 1 июля этого года обозначил условия, которые будет рассматривать при возможном переходе в один из клубов НБА.
Серб желает получить трёхлетний контракт на сумму от $ 25 до 30 млн, об этом сообщает Netsdaily со ссылкой на известного инсайдера Дэвида Пика.
Также по информации источника, в услугах серба заинтересован не только «Бруклин Нетс», о чём было известно раньше, но и «Юта Джаз», чей главный тренер, Куин Снайдер, работал в тренерском штабе ЦСКА в 2012—2013 гг.., а потому знает о возможностях серба не понаслышке.
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