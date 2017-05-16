Теодосич хочет подписать контракт в НБА на $ 30 млн

Серб желает получить трёхлетний контракт на сумму от $ 25 до 30 млн, об этом сообщает Netsdaily со ссылкой на известного инсайдера Дэвида Пика.

Также по информации источника, в услугах серба заинтересован не только «Бруклин Нетс», о чём было известно раньше, но и «Юта Джаз», чей главный тренер, Куин Снайдер, работал в тренерском штабе ЦСКА в 2012—2013 гг.., а потому знает о возможностях серба не понаслышке.