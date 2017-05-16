Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29764307/
16 мая 2017, 20:22 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Теодосич хочет подписать контракт в НБА на $ 30 млн

Разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич, чей контракт с московским клубом истекает 1 июля этого года обозначил условия, которые будет рассматривать при возможном переходе в один из клубов НБА.

Серб желает получить трёхлетний контракт на сумму от $ 25 до 30 млн, об этом сообщает Netsdaily со ссылкой на известного инсайдера Дэвида Пика.

Также по информации источника, в услугах серба заинтересован не только «Бруклин Нетс», о чём было известно раньше, но и «Юта Джаз», чей главный тренер, Куин Снайдер, работал в тренерском штабе ЦСКА в 2012—2013 гг.., а потому знает о возможностях серба не понаслышке.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Генменеджер: Клуб НБА «Бруклин» хочет хорошо поработать на рынке свободных агентов

Генменеджер: Клуб НБА «Бруклин» хочет хорошо поработать на рынке свободных агентов

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин» находится в процессе перестройки и летом рассчитывает успешно поработать на рынке свободных агентов и драфте. Об этом ТАСС заявил генеральный менеджер «Нетс» Шон Маркс.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото