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16 мая 2017, 8:54 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

38 очков Била не спасли «Вашингтон» от поражения в 7-м матче с «Бостоном»

«Бостон Селтикс» дома обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 115:105 в решающем матче полуфинала Восточной конференции, и одержал победу в серии со счётом 4−3.

Бостон <span class=error>Селтикс</span> дома обыграл Вашингтон Уизардс со счётом 115:105 в решающем матче полуфинала Восточной конференции и одержал победу в серии со счётом 4−3. Увеличить
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«Селтикс» добились перелома на рубеже третьей и четвёртой четвертей, когда смогли отыграть шестиочковое отставание от «Вашингтона» и оторваться на 13 очков.

На счету защитника Айзеи Томаса 29 очков и 12 передач, у Келли Олиника 26 очков. В составе «Вашингтона» 38 очков набрал Брэдли Бил, у Джона Уолла 18 очков и 11 передач.

В финале Восточной конференции «Бостон Селтикс» сыграет с «Кливленд Кавальерс». Первый матч состоится на площадке «Кавальерс».
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