Тренер Джентри и генеральный менеджер Демпс продолжат работу в клубе НБА «Нью-Орлеан»
МОСКВА, 16 мая —
Р-Спорт. Главный тренер Элвин Джентри и генеральный менеджер Делл Демпс продолжат работать на своих постах в клубе НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте команды.
Джентри возглавил «Нью-Орлеан» в 2015 году. В нынешнем сезоне команда под руководством 62-летнего специалиста заняла в регулярном чемпионате десятое место в Западной конференции и осталась за бортом
«После полного анализа баскетбольных операций мы решили, что наилучшим способом дальнейших действий является то, что в сезон-2017/18 клуб должны вести генеральный менеджер Делл Демпс и главный тренер Элвин Джентри», — сказал
«Цели и ожидания не изменились, все наши усилия сосредоточены на создании команды уровня
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