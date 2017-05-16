Тренер Джентри и генеральный менеджер Демпс продолжат работу в клубе НБА «Нью-Орлеан»

Джентри возглавил «Нью-Орлеан» в 2015 году. В нынешнем сезоне команда под руководством 62-летнего специалиста заняла в регулярном чемпионате десятое место в Западной конференции и осталась за бортом плей-офф.

«После полного анализа баскетбольных операций мы решили, что наилучшим способом дальнейших действий является то, что в сезон-2017/18 клуб должны вести генеральный менеджер Делл Демпс и главный тренер Элвин Джентри», — сказал вице-президент по баскетбольным операциям «Нью-Орлеана» Микки Лумис.