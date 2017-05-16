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16 мая 2017, 1:39 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Тренер Джентри и генеральный менеджер Демпс продолжат работу в клубе НБА «Нью-Орлеан»

МОСКВА, 16 мая — Р-Спорт. Главный тренер Элвин Джентри и генеральный менеджер Делл Демпс продолжат работать на своих постах в клубе НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте команды.

Джентри возглавил «Нью-Орлеан» в 2015 году. В нынешнем сезоне команда под руководством 62-летнего специалиста заняла в регулярном чемпионате десятое место в Западной конференции и осталась за бортом плей-офф.

«После полного анализа баскетбольных операций мы решили, что наилучшим способом дальнейших действий является то, что в сезон-2017/18 клуб должны вести генеральный менеджер Делл Демпс и главный тренер Элвин Джентри», — сказал вице-президент по баскетбольным операциям «Нью-Орлеана» Микки Лумис.

«Цели и ожидания не изменились, все наши усилия сосредоточены на создании команды уровня плей-офф, — отметил владелец “Пеликанс” Том Бенсон. — Конечный результат, которого мы хотим добиться — попадание в плей-офф и победа в чемпионате для наших болельщиков».
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