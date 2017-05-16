НБА не будет наказывать Пачулию за инцидент с Леонардом

Пачулия и Леонард столкнулись в третьей четверти первого матча финальной серии Западной конференции. В итоге форвард досрочно покинул площадку и не поможет своему клубу во второй игре. Главный тренер «Спёрс» Грег Попович выступил с резкой критикой эпизода, хотя сам Пачулия заверил, что не имел намерений травмировать соперника.