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16 мая 2017, 1:35 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

НБА не будет наказывать Пачулию за инцидент с Леонардом

Руководство НБА не намерено наказывать центрового «Голден Стэйт Уорриорз» Зазу Пачулию за нанесение травмы форварду «Сан-Антонио Спёрс» Каваю Леонарду, сообщает корреспондент ESPN Марк Стайн со ссылкой на источники в лиге.

Пачулия и Леонард столкнулись в третьей четверти первого матча финальной серии Западной конференции. В итоге форвард досрочно покинул площадку и не поможет своему клубу во второй игре. Главный тренер «Спёрс» Грег Попович выступил с резкой критикой эпизода, хотя сам Пачулия заверил, что не имел намерений травмировать соперника.
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Новости НБА

Кавай Леонард пропустит второй матч с «Голден Стэйт»

Кавай Леонард пропустит второй матч с «Голден Стэйт»

Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Кавай Леонард, получивший травму в первом матче финала Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз» (111:113), пропустит вторую игру серии. Об этом сообщил главный тренер команды Грег Попович в интервью ESPN.
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