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15 мая 2017, 21:53 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Кавай Леонард пропустит второй матч с «Голден Стэйт»

Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Кавай Леонард, получивший травму в первом матче финала Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз» (111:113), пропустит вторую игру серии. Об этом сообщил главный тренер команды Грег Попович в интервью ESPN.

Форвард Сан-<span class=error>Антонио</span> <span class=error>Спёрс</span> <span class=error>Кавай</span> <span class=error>Леонард</span> получивший травму в первом матче финала Западной конференции с <span class=error>Голден</span> <span class=error>Стэйт</span> Уорриорз (111:113) пропустит вторую игру серии. Увеличить
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В третьей четверти первого поединка Леонард после броска приземлился на ногу центрового «Уорриорз» Зазы Пачулии и был вынужден покинуть площадку. Позже у него было диагностировано повреждение голеностопа.

Вторая игра серии между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Спёрс» состоится 17 мая.
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