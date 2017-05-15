Кавай Леонард пропустит второй матч с «Голден Стэйт»

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В третьей четверти первого поединка Леонард после броска приземлился на ногу центрового «Уорриорз» Зазы Пачулии и был вынужден покинуть площадку. Позже у него было диагностировано повреждение голеностопа.

Вторая игра серии между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Спёрс» состоится 17 мая.