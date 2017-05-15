«Голден Стэйт» пришпорил «Спёрс», Пачулия «сломал» Леонарда

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Сценарий

Пока действующий чемпион «Кливленд» только ждёт соперника по финалу Восточной конференции, схватка «Сан-Антонио» с «Голден Стэйт» уже стартовала. Первый матч, состоявшийся в Окленде в ночь на 15 мая, дал зрителям не надежду (в том, что команда Грега Поповича задаст жару калифорнийским суперзвёздам, никто и не сомневался) — уверенность: записи встреч этой серии осядут в золотых коллекциях любителей баскетбола по всему свету. Может, и не осядут, конечно. Но после первого матча именно такое впечатление сложилось у большинства зрителей.

«Спёрс» смяли успевших забыть, что такое большой баскетбол игроков «Уорриорз». Команда Стива Керра подошла к матчу, имея впечатляющие 8−0 в нынешнем плей-офф. Но техасцы-то, пусть и не в семиматчевой серии, сражались с «Рокетс», а калифорнийцы простаивали, ожидаемо легко расправившись с «Ютой». Именно этот фактор и стал решающим в стартовые 12 минут поединка. «Сан-Антонио» выиграл первую четверть 30:16, не давая «Голден Стэйт» свободного пространства и максимально агрессивно действия в обороне. Во второй четверти ситуация немного выровнялась, но перевес «Спёрс» никуда не делся, напротив, — возрос.

Ключевой стала третья двенадцатиминутка. Перевес гостей достиг 25 очков, зрители на трибунах «Оракл-Арене» не понимали, что случилось с их командой. Кевин Дюрант и Стэф Карри спокойно делали свою работу, не глядя на табло. Противовесом выступал Кавай Леонард. Он успел восстановиться от травмы голеностопа и смотрелся как нельзя лучше. До того, как усугубил повреждение голеностопа в столкновении с Зазой Пачулией. Леонард покинул паркет, и «Голден Стэйт» почувствовали запах крови. Травма лидера обернулась рывком хозяев 18:0, а 25 очков разницы превратились во всего 9 к концу отрезка.

«Сан-Антонио» держался до последнего. К середине четвёртой четверти отрыв гостей составлял всего 1 очко, а ещё через минуту бросок Дюранта вывел вперёд уже «Голден Стэйт». Начались типичные «качели», в которых техасцам даже удалось несколько раз выйти вперёд. За минуту до финальной сирены Дрэймонд Грин забил с фолом, увеличив отрыв хозяев на 3 очка — 109:106. Следом из-под кольца отличился Карри — 111:106. Казалось бы, игра сделана, но Попович сдаваться не собирался. Тайм-аут. Ману Джинобили сажает всех в машину времени и забивает сверху — 111:108. Тут же «Уорриорз» допускают потерю, и Клэй Томпсон фолит на Пэтти Миллзе. Австралиец отправляет в цель оба штрафных — 111:110.

Но «Сан-Антонио» не спасся. Его настиг Карри. На исходе владения он вновь забил со средней, оставив техасцам 9 секунд на спасительный трёхочковый. Ламаркус Олдридж, проведший неплохой матч, с задачей не справился и смазал относительно открытый бросок. На подбор вновь успел малыш Миллз, но атаку «Спёрс» оставалось всего 0,5 секунды. У Поповича закончились тайм-ауты. Миллзу нажно было забивать первый штрафной и рассчитывать, что кто-то из партнёров подправит мяч в кольцо после умышленного промаха. Но чуда не случилось. По крайней мере, не сегодня.

Герой

Героем однозначно стал Карри. Стэф заткнул всех недоброжелателей разом, набрав 40 очков (14 из 26 с игры, в том чилсе 7 из 16 трёхочковых. Кроме того, Карри обошёл Пола Пирса в списке лучших «дальнобойщиков» НБА, выйдя на 7-е место. Второй скрипкой (зато какой) «Уорриорз» стал Кевин Дюрант — 34 очка и тонна хладнокровия.

У «Сан-Антонио» выделялись Леонард (26 очков и 8 подборов) и Олдридж (28 очков, 8 подборов). Если Кавай вылетел надолго, что вполне возможно, «Спёрс» останется только молиться. Без игрока, ведущего партнёров за собой на обоих концах площадки, выиграть у «Голден Стэйт» будет невероятно трудно.

Цифра

«Сан-Антонио» под руководством Поповича впервые за 317 матчей уступил сопернику, выигрывая по ходу встречи «+25». Но это не камень в огород «Спёрс», скорее заслуженный комплимент «Голден Стэйт».