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15 мая 2017, 7:05 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Голден Стэйт» обыграл «Сан-Антонио» в первом матче серии ½ финала плей-офф НБА

МОСКВА, 15 мая — Р-Спорт. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» на своем паркете обыграли «Сан-Антонио Спёрс» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА, уступая после двух четвертей с разницей в 20 очков.

<em>МОСКВА 15 мая — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Баскетболисты <span class=error>Голден</span> <span class=error>Стэйт</span> Уорриорз на своем паркете обыграли Сан-<span class=error>Антонио</span> <span class=error>Спёрс</span> в первом матче полуфинальной серии <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>НБА</span> уступая после двух четвертей с разницей в 20 очков. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Окленде, завершилась победой «Голден Стэйт» со счетом 113:111 (16:30, 26:32, 39:28, 32:21). В составе победителей самыми результативными стали Стефен Карри (40 очков, 7 подборов, 3 передачи) и Кевин Дюрэнт (34 очка, 5 подборов, 4 передачи). У «Сан-Антонио» на паркете выделялись Ламаркус Олдридж (28 очков, 8 подборов, 3 передачи) и Кавай Ленард (26 очков, 8 подборов, 3 передачи).

Второй матч серии до четырех побед соперники проведут в Окленде 16 мая.
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