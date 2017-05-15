«Голден Стэйт» обыграл «Сан-Антонио» в первом матче серии ½ финала плей-офф НБА
МОСКВА, 15 мая —
Р-Спорт. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» на своем паркете обыграли «Сан-Антонио Спёрс» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА, уступая после двух четвертей с разницей в 20 очков.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Окленде, завершилась победой «Голден Стэйт» со счетом 113:111 (16:30, 26:32, 39:28, 32:21). В составе победителей самыми результативными стали Стефен Карри (40 очков, 7 подборов, 3 передачи) и Кевин Дюрэнт (34 очка, 5 подборов, 4 передачи). У «Сан-Антонио» на паркете выделялись Ламаркус Олдридж (28 очков, 8 подборов, 3 передачи) и Кавай Ленард (26 очков, 8 подборов, 3 передачи).
Второй матч серии до четырех побед соперники проведут в Окленде 16 мая.
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