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15 мая 2017, 2:18 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Голден Стэйт» отыграл у «Сан-Антонио» отрыв «-20» и повёл в серии 1−0

«Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке обыграли «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 113:111 в первом матче финала Западной конференции НБА.

<span class=error>Голден</span> <span class=error>Стэйт</span> Уорриорз на своей площадке обыграли Сан-<span class=error>Антонио</span> <span class=error>Спёрс</span> со счётом 113:111 в первом матче финала Западной конференции <span class=error>НБА</span>. Увеличить
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Первая половина встречи прошла с явным преимуществом «Спёрс», которые к большому перерыву добились отрыва «+20». По ходу третьей четверти хозяева подобрали на расстояние 6 очков. «Сан-Антонио» вновь добился двузначного перевеса в заключительном отрезке, но затем «Голден Стэйт» вырвался вперёд. Концовка проходила в упорной борьбе, в которой точнее оказались «Уорриорз».

Результативнее всех в этом матче сыграл защитник «Уорриорз» Стивен Карри, который набрал 40 очков. На счету Кевина Дюранта 34 очка. Ламаркус Олдридж принёс «Спёрс» 28 очков, Кавай Леонард — 26.

Кавай Леонард был вынужден покинуть площадку в третьей четверти, когда усугубил травму голеностопа.
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