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14 мая 2017, 10:24 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

У «Бостона» отобрали секунду на последнюю атаку в шестом матче с «Вашингтоном»

«Бостон Селтикс» получил на одну секунду меньше, чем было необходимо, на последнюю атаку в шестом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Вашингтон Уизардс», сообщает официальный сайт лиги.

Бостон <span class=error>Селтикс</span> получил на одну секунду меньше чем было необходимо на последнюю атаку в шестом матче серии второго раунда <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>НБА</span> с Вашингтон Уизардс сообщает официальный сайт лиги. Увеличить
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При счёте 92:91 в пользу «Вашингтона» его лёгкий форвард Келли Убре сфолил на центровом соперника Келли Олинике за 2,7 секунды до конца четвёртой четверти. Однако отсчёт времени остановился только на отметке 1,7 секунды. В результате разыгрывающий «Бостона» Айзея Томас был вынужден поспешно атаковать из-за дуги из безопорного положения и промахнулся.
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