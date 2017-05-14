У «Бостона» отобрали секунду на последнюю атаку в шестом матче с «Вашингтоном»
«Бостон Селтикс» получил на одну секунду меньше, чем было необходимо, на последнюю атаку в шестом матче серии второго раунда
плей-офф НБА с «Вашингтон Уизардс», сообщает официальный сайт лиги.
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При счёте 92:91 в пользу «Вашингтона» его лёгкий форвард Келли Убре сфолил на центровом соперника Келли Олинике за 2,7 секунды до конца четвёртой четверти. Однако отсчёт времени остановился только на отметке 1,7 секунды. В результате разыгрывающий «Бостона» Айзея Томас был вынужден поспешно атаковать
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