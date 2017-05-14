У «Бостона» отобрали секунду на последнюю атаку в шестом матче с «Вашингтоном»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

При счёте 92:91 в пользу «Вашингтона» его лёгкий форвард Келли Убре сфолил на центровом соперника Келли Олинике за 2,7 секунды до конца четвёртой четверти. Однако отсчёт времени остановился только на отметке 1,7 секунды. В результате разыгрывающий «Бостона» Айзея Томас был вынужден поспешно атаковать из-за дуги из безопорного положения и промахнулся.