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13 мая 2017, 8:47 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Вашингтон» одолел «Бостон» и сравнял счет в четвертьфинальной серии плей-офф НБА

МОСКВА, 13 мая — Р-Спорт. Баскетболисты «Вашингтон Уизардз» на своей площадке победили «Бостон Селтикс» в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА.

Вашингтон одолел Бостон и сравнял счет в четвертьфинальной серии плей-офф НБА - Фото Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Вашингтоне, завершилась победой хозяев паркета — 92:91 (22:17, 19:25, 25:27, 26:22). В составе победителей самым результативным стал защитник Брэдли Бил, набравший 33 очка; дабл-дабл оформил форвард Маркифф Моррис (16 очков + 11 подборов).

«Селтикс» наибольшее количество баллов принесли защитники Эйвери Брэдли и Айзея Томас — оба по 27.

Счет в серии стал равным — 3−3. Решающий седьмой матч пройдет в понедельник в Бостоне.
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