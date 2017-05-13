«Вашингтон» одолел «Бостон» и сравнял счет в четвертьфинальной серии плей-офф НБА
МОСКВА, 13 мая —
Р-Спорт. Баскетболисты «Вашингтон Уизардз» на своей площадке победили «Бостон Селтикс» в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА.
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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Вашингтоне, завершилась победой хозяев паркета — 92:91 (22:17, 19:25, 25:27, 26:22). В составе победителей самым результативным стал защитник Брэдли Бил, набравший 33 очка;
«Селтикс» наибольшее количество баллов принесли защитники Эйвери Брэдли и Айзея Томас — оба по 27.
Счет в серии стал равным — 3−3. Решающий седьмой матч пройдет в понедельник в Бостоне.
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