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12 мая 2017, 23:55 | Баскетбол: НБА | Советский спорт

Виталий Кличко: Когда читаю гонорары игроков НБА, то даже бюджет Киева меркнет перед этими цифрами

Экс-чемпион мира в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко сказал, что его впечатляют гонорары звезд НБА. Также он считает, что в городе необходимо развивать баскетбол.

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«Когда я читаю гонорары игроков НБА, то иногда даже бюджет Киева меркнет перед этими цифрами. Но в силу наших возможностей осуществлять поддержку. Знаю, что в Америке нет ни одного двора, где не стояла бы баскетбольная площадка. Хочу, чтобы в Киеве было так же», — цитирует Кличко сайт Федерации баскетбола Украины.

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