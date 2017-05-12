Украинский баскетболист Михайлюк провел первый матч на драфт-комбайне НБА
Украинец Святослав Михайлюк сыграл первый тестовый матч на
драфт-комбайне Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает Isport.
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Михайлюк провел на паркете 18 минут, за которые набрал 9 баллов, реализовав три из семи дальних бросков. Также в свой актив украинец добавил 3 подбора, 1 результативную передачу, 1
Кроме участия в стыковых играх Михайлюк принимает участие в различных тестах на физическую подготовку и меткость.
Нынешний
До 24 мая Михайлюк имеет право снять свою кандидатуру с драфта и вернуться в Канзас, где он провел сезон 20117 за команду местного университета.
Как сообщал УНИАН, в сезоне 2016/17 в Национальной баскетбольной ассоциации выступал один украинец Алексей Лэнь. В составе команды «Финикс Санс» он провел регулярный сезон. В
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