Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29718159/
12 мая 2017, 12:13 | Баскетбол: НБА | УНИАН

Украинский баскетболист Михайлюк провел первый матч на драфт-комбайне НБА

Украинец Святослав Михайлюк сыграл первый тестовый матч на драфт-комбайне Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает Isport.

В сильнейшей лиге мира может появиться еще один представитель нашей страны. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Михайлюк провел на паркете 18 минут, за которые набрал 9 баллов, реализовав три из семи дальних бросков. Также в свой актив украинец добавил 3 подбора, 1 результативную передачу, 1 блок-шот и три фола.

Кроме участия в стыковых играх Михайлюк принимает участие в различных тестах на физическую подготовку и меткость.

Нынешний драфт-комбайн проходит с 9 по 14 мая. Под одной крышей в городе Чикаго собрались 67 лучших баскетбольных талантов.

До 24 мая Михайлюк имеет право снять свою кандидатуру с драфта и вернуться в Канзас, где он провел сезон 20117 за команду местного университета.

Как сообщал УНИАН, в сезоне 2016/17 в Национальной баскетбольной ассоциации выступал один украинец Алексей Лэнь. В составе команды «Финикс Санс» он провел регулярный сезон. В плей-офф солнечные не попали, оказавшись в числе аутсайдеров турнирной таблицы «регулярки».

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
12 мая

Россия будет пытаться сорвать интеграцию Украины в западные структуры - директор Нацразведки США

Украинцы задекларировали почти 51 миллиард доходов, миллионеров стало меньше на четверть

На Донбассе погиб грузинский офицер-доброволец