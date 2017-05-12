Украинский баскетболист Михайлюк провел первый матч на драфт-комбайне НБА

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Михайлюк провел на паркете 18 минут, за которые набрал 9 баллов, реализовав три из семи дальних бросков. Также в свой актив украинец добавил 3 подбора, 1 результативную передачу, 1 блок-шот и три фола.

Кроме участия в стыковых играх Михайлюк принимает участие в различных тестах на физическую подготовку и меткость.

Нынешний драфт-комбайн проходит с 9 по 14 мая. Под одной крышей в городе Чикаго собрались 67 лучших баскетбольных талантов.

До 24 мая Михайлюк имеет право снять свою кандидатуру с драфта и вернуться в Канзас, где он провел сезон 20117 за команду местного университета.