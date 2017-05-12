Пока «Кливленд» продолжает ждать соперника по финалу Восточной конференции, в Западной две лучшие команды уже начинают готовиться к битве.

Не Томасом единым

Сценарий.

Исход матча во многом был предопределён уже в стартовой четверти. Первые 4 очка в ней набрал «Вашингтон», но затем последовал мощный контрудар «Бостона» — 16:0. На этом отрезке гости промахнулись в восьми подряд бросках с игры, пока Отто Портер не прервал эту чёрную полосу. Залогом успеха «Селтикс» стал быстрый переход из обороны в нападение, принесший за первые 12 минут 15 очков, и отличное движение мяча. Лишь один точный бросок хозяев из 13 за этот промежуток стал следствием индивидуальных действий, а все остальные попали в цель после передач. При этом один Айзея Томас в первой четверти отдал больше результативных пасов, чем все «Уизардс» вместе взятые — пять против четырёх. В итоге на большой перерыв подопечные Брэда Стивенса ушли с преимуществом в 16 баллов.

Во второй половине «Вашингтон» смотрелся более конкурентоспособно. Но при этом все его мини-рывки соперник успешно гасил, а одной из причин этого была крайне слабая реализация гостями трёхочковых — всего 24%. Как следствие по ходу четвёртой четверти разница в счёте достигла 26 очков, и остаток поединка превратился в формальность.

Герой.

До нынешнего сезона Эйвери Брэдли ни разу не набирал в плей-офф и 20 очков. На данный момент он превышал эту отметку уже трижды, а в пятой встрече с «Уизардс» вновь обновил личный рекорд результативности в нокаут-раунде, записав в актив 29 очков с реализацией бросков с игры 63%. К ним считающийся в первую очередь специалистом по игре в обороне защитник добавил 6 подборов и 3 передачи.

Не остались в стороне.

Лидер «Бостона» Томас с 18 очками и 9 передачами на сей раз стал лишь третьим по результативности в команде, пропустив вперёд ещё и Эла Хорфорда, отметившегося 19 очками, 6 подборами и 7 передачами. Проигравших традиционно вёл за собой Джон Уолл, записавший в актив 21 очко и 4 передачи.

Цифры.

Последний раз «Вашингтон» побеждал в Бостоне в плей-офф-1982. Игроки «Бостона» 20 раз выводили друг друга на открытые позиции передачами, а их оппоненты — только 7.

Прихлопнули дверью

Сценарий.

После того как «Сан-Антонио» остался без Тони Паркера уже во втором матче серии при счёте 1−1, многие считали, что пройти в финал Западной конференции команде Грега Поповича теперь будет намного сложнее. А когда на поединок в Хьюстоне всё-таки не вышел повредивший голеностоп Кавай Леонард, вероятность увидеть решающую седьмую встречу, казалось бы, резко возросла. Но получилось наоборот, и это «Рокетс» не получили ни малейшего шанса продлить противостояние. Главной причиной этого стала крайне слабая игра того, кому отсутствие Леонарда должно было развязать руки. Но за первую четверть Джеймс Харден даже ни разу не бросил. Такое с ним в «Хьюстоне» случалось только однажды. К большому перерыву в пассиве Джеймса значились две атаки с игры при пяти потерях, а его команда уступала 19 очков. На тот момент любой другой игрок хозяев выполнил больше бросков, чем Борода.

Вторую половину «Спёрс» начали с рывка 8:1 и увеличили перевес до 26 баллов. После этого ближе чем на 20 очков «Рокетс» подойти уже не удавалось. А Харден, который мог бы завершить свой лучший сезон в лиге, хотя бы громко хлопнув дверью, в итоге оказался прихлопнутым ею и покинул площадку из-за перебора фолов за три минуты до финальной сирены с 10 очками при 2 точных попытках с игры из 11.

Герой.

Ламаркус Олдридж никогда ранее не играл в финале конференции, но именно он фактически вывел «Сан-Антонио» туда, взяв на себя лидерские функции в самый нужный момент. Когда команда осталась без Тони Паркера и Кавая Леонарда, он набрал 34 очка и совершил 12 подборов, 5 из которых на чужом щите. Последний раз подобные показатели в плей-офф в составе «Спёрс» в 2008 году демонстрировал Тим Данкан.

Не остались в стороне.

Впервые в карьере выйдя в стартовом составе в плей-офф из-за травмы Леонарда, Джонатон Симмонс оправдал доверие Поповича, набрав 18 очков и отдав 4 передачи. А заменяющий Тони Паркера Пэтти Миллс добавил 14 очков и 7 передач. У «Хьюстона» роль лидера был вынужден взять на себя Тревор Ариза, отметившийся 20 очками и 5 подборами.

Цифры.