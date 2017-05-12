«Хьюстон», у вас проблемы, «Бостон» — полёт нормальный
Важная победа «Бостона» в пятом матче и позорный вылет «Хьюстона» от «Сан-Антонио» без Леонарда — в обзоре игр второго раунда
плей-офф НБА.
Пока «Кливленд» продолжает ждать соперника по финалу Восточной конференции, в Западной две лучшие команды уже начинают готовиться к битве.
Не Томасом единым
Сценарий.
Исход матча во многом был предопределён уже в стартовой четверти. Первые 4 очка в ней набрал «Вашингтон», но затем последовал мощный контрудар «Бостона» — 16:0. На этом отрезке гости промахнулись в восьми подряд бросках с игры, пока Отто Портер не прервал эту чёрную полосу. Залогом успеха «Селтикс» стал быстрый переход из обороны в нападение, принесший за первые 12 минут 15 очков, и отличное движение мяча. Лишь один точный бросок хозяев из 13 за этот промежуток стал следствием индивидуальных действий, а все остальные попали в цель после передач. При этом один Айзея Томас в первой четверти отдал больше результативных пасов, чем все «Уизардс» вместе взятые — пять против четырёх. В итоге на большой перерыв подопечные Брэда Стивенса ушли с преимуществом в 16 баллов.
Во второй половине «Вашингтон» смотрелся более конкурентоспособно. Но при этом все его
Герой.
До нынешнего сезона Эйвери Брэдли ни разу не набирал в
Не остались в стороне.
Лидер «Бостона» Томас с 18 очками и 9 передачами на сей раз стал лишь третьим по результативности в команде, пропустив вперёд ещё и Эла Хорфорда, отметившегося 19 очками, 6 подборами и 7 передачами. Проигравших традиционно вёл за собой Джон Уолл, записавший в актив 21 очко и 4 передачи.
Цифры.
Последний раз «Вашингтон» побеждал в Бостоне в плей-офф-1982. Игроки «Бостона» 20 раз выводили друг друга на открытые позиции передачами, а их оппоненты — только 7.
Прихлопнули дверью
Сценарий.
После того как «Сан-Антонио» остался без Тони Паркера уже во втором матче серии при счёте 1−1, многие считали, что пройти в финал Западной конференции команде Грега Поповича теперь будет намного сложнее. А когда на поединок в Хьюстоне
Вторую половину «Спёрс» начали с рывка 8:1 и увеличили перевес до 26 баллов. После этого ближе чем на 20 очков «Рокетс» подойти уже не удавалось. А Харден, который мог бы завершить свой лучший сезон в лиге, хотя бы громко хлопнув дверью, в итоге оказался прихлопнутым ею и покинул площадку
Герой.
Ламаркус Олдридж никогда ранее не играл в финале конференции, но именно он фактически вывел «Сан-Антонио» туда, взяв на себя лидерские функции в самый нужный момент. Когда команда осталась без Тони Паркера и Кавая Леонарда, он набрал 34 очка и совершил 12 подборов, 5 из которых на чужом щите. Последний раз подобные показатели в
Не остались в стороне.
Впервые в карьере выйдя в стартовом составе в
Цифры.
«Рокетс» реализовали всего 28,6% бросков с игры, проиграли борьбу за подборы 37−60 и набрали из трёхсекундной 18 очков, пропустив 62. Грег Попович одержал 20-ю победу в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter