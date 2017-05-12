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12 мая 2017, 7:38 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Сан-Антонио» разгромил «Хьюстон» и в 14-й раз вышел в полуфинал плей-офф НБА

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. «Сан-Антонио» в гостях разгромил «Хьюстон» со счетом 114:75 в шестом матче серии ¼ финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в следующий раунд, победив в серии со счетом 4−2.

Под руководством Грегга Поповича возглавляющего команду с 1996 года Сан-Антонио в 10-й раз примет участие в полуфинале <nobr>плей-офф</nobr> НБА. Увеличить
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Самым результативным игроком встречи стал форвард «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж, набравший 34 очка. Олдридж также записал на свой счет 12 подборов, оформив тем самым дабл- дабл. У «Хьюстона» самым результативным стал Тревор Ариза (20 очков).

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Сан- Антонио», который в 14-й раз в своей истории вышел в финал Восточной конференции (полуфинал плей-офф), где встретится с клубом «Голден Стэйт». Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович в 10-й раз вывел свою команду в полуфинал плей-офф НБА, на счету Поповича и «Сан-Антонио» пять чемпионских титулов (1999, 2003, 2005, 2007, 2014).

Первая игра серии между «Сан-Антонио» и «Голден Стэйтом» состоится в ночь на понедельник в Окленде.
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