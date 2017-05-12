«Сан-Антонио» разгромил «Хьюстон» и в 14-й раз вышел в полуфинал плей-офф НБА
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. «Сан-Антонио» в гостях разгромил «Хьюстон» со счетом 114:75 в шестом матче серии ¼ финала
плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в следующий раунд, победив в серии со счетом 4−2.
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Самым результативным игроком встречи стал форвард «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж, набравший 34 очка. Олдридж также записал на свой счет 12 подборов, оформив тем самым дабл- дабл. У «Хьюстона» самым результативным стал Тревор Ариза (20 очков).
Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Сан- Антонио», который в 14-й раз в своей истории вышел в финал Восточной конференции (полуфинал плей-офф), где встретится с клубом «Голден Стэйт». Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович в 10-й раз вывел свою команду в полуфинал
Первая игра серии между «Сан-Антонио» и «Голден Стэйтом» состоится в ночь на понедельник в Окленде.
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