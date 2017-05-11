Теодосич может перейти в «Сакраменто»
По информации инсайдера НБА Дэвида Пика, разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич может продолжить карьеру в «Сакраменто».
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Этим летом игрок станет свободным агентом и может перейти в клуб НБА.
Ранее сообщалось, что серьезный интерес к Теодосичу проявляет «Бруклин». В этом сезоне серб провел 15 матчей в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, в среднем набирая по 10,5 очка, делая по 6,5 передач за игру. За ЦСКА он играет с 2014 года.
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