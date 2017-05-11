Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29712849/
11 мая 2017, 23:00 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Теодосич может перейти в «Сакраменто»

По информации инсайдера НБА Дэвида Пика, разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич может продолжить карьеру в «Сакраменто».

Разыгрывающий ЦСКА <span class=error>Милош</span> <span class=error>Теодосич</span> может продолжить карьеру в Сакраменто. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Этим летом игрок станет свободным агентом и может перейти в клуб НБА.

Ранее сообщалось, что серьезный интерес к Теодосичу проявляет «Бруклин». В этом сезоне серб провел 15 матчей в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, в среднем набирая по 10,5 очка, делая по 6,5 передач за игру. За ЦСКА он играет с 2014 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
11 мая

Криштиану Роналду назвали клоуном

"Я бы сделал все, чтобы убрать Овечкина из "Вашингтона"

Кого хочет купить "Спартак"