Теодосич может перейти в «Сакраменто»

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Этим летом игрок станет свободным агентом и может перейти в клуб НБА.

Ранее сообщалось, что серьезный интерес к Теодосичу проявляет «Бруклин». В этом сезоне серб провел 15 матчей в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, в среднем набирая по 10,5 очка, делая по 6,5 передач за игру. За ЦСКА он играет с 2014 года.