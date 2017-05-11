«Бостон» вышел вперед в четвертьфинальной серии плей-офф НБА с «Вашингтоном»

Встреча, прошедшая в среду в Бостоне, завершилась со счетом 123:101 (33:21, 34:30, 26:25, 30:25) в пользу хозяев, у которых Эйвери Брэдли набрал 29 очков. У «Вашингтона» 21 очко на свой счет записал Джон Уолл.

«Бостон» вышел вперед в серии до четырех побед — 3−2. Следующий матч пройдет 12 мая на площадке «Вашингтона».