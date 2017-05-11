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11 мая 2017, 8:47 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Бостон» вышел вперед в четвертьфинальной серии плей-офф НБА с «Вашингтоном»

МОСКВА, 11 мая — Р-Спорт. Баскетболисты «Бостона» обыграли «Вашингтон» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА.

Встреча, прошедшая в среду в Бостоне, завершилась со счетом 123:101 (33:21, 34:30, 26:25, 30:25) в пользу хозяев, у которых Эйвери Брэдли набрал 29 очков. У «Вашингтона» 21 очко на свой счет записал Джон Уолл.

«Бостон» вышел вперед в серии до четырех побед — 3−2. Следующий матч пройдет 12 мая на площадке «Вашингтона».
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