Рекордные 8−0 «Голден Стэйт» и лучший матч сезона в Техасе

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Первые в истории 8−0

Сценарий

Невразумительная игра «Юты» в начале четвёртого матча серии с «Голден Стэйт» не обещала Куину Снайдеру и компании ничего хорошего. После первой четверти казалось, что борьба в этой встрече закончится уже к перерыву. Но «Джаз» вспомнили, как защищаться, упёрлись и позволили «Уорриорз» набрать лишь 17 очков во второй четверти.

За четыре минуты до конца третьего игрового отрезка преимущество калифорнийцев сократилось до 7 очков, а во время тайм-аута расстроенный Стэф Карри даже пнул стул. Но дальше у «Юты» закончилось топливо, и «Голден Стэйт» завершил отрезок рывком 7:0. В заключительные 12 минут у хозяев уже не было шансов — не имея соответствующих инструментов, тягаться с «Уорриорз» бесполезно.

Таким образом, команда Стива Керра вышла в финал Западной конференции. Впервые в истории «Голден Стэйт» дважды в одном розыгрыше плей-офф завершил сразу две серии всухую, и впервые это серии следуют друг за другом.

Герой

Героем заключительного матча серии стал Дрэймонд Грин, оформивший трипл-дабл — 17 очков, 11 передач, 10 подборов. Но даже не в трипл-дабле дело — Дрэй настоящий якорь обороны «Голден Стэйт» (под его опекой соперник реализовал лишь 5 из 15 бросков с игры), его энергии хватает на весь матч, и если он продолжит в том же духе, то Каваю Леонарду или Джеймсу Хардену придётся ох как непросто.

Безусловно, не остались в стороне и Карри (30 очков), Клэй Томпсон (21 очко) и Кевин Дюрант (18 очков).

Цифра

37% — с такой точностью игроки «Юты» атаковали в заключительном матче серии. Спасибо Дрэймонду Грину.

Аргентинский герой техасского дерби

Сценарий

«Сан-Антонио» и «Хьюстон» выдали лучший на данный момент матч нынешнего розыгрыша плей-офф. Если не смотрели — ищите запись. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, прочитать или посмотреть нарезку лучших моментов.

Первая четверть осталась за «Спёрс». Трёхочковые и передачи Джеймса Хардена позволили «Хьюстону» держаться на плаву в недружелюбной атмосфере «Эйти-энд-Ти-центра». Борода был уверен в себе и сразу дал понять — обороне соперника скучно не будет. «Сан-Антонио» разыгрывал мячи до верного, порой позволяя себе сделать лишний пас, словом, был самим собой. Во второй четверти игра выровнялась. Оппоненты не отпускали друг друга на сколько-нибудь ощутимую дистанцию, нерв матча чувствовался невероятно. За пару минут до большого перерыва нестареющий Ману Джинобили «взорвал» свою скамейку данком!

Качели продолжились и в третьей четверти, а за пять минут до её конца травму получил Кавай Леонард. Он неудачно наступил на кроссовок Хардену и повредил голеностоп. После этого он появился на площадке всего несколько раз (а в овертайме и вовсе остался на скамейке). В этот момент «Рокетс» получили небольшое преимущество, что незамедлительно отразилось на счёте. Тем не менее, «Спёрс» пришли в себя (во многом благодаря Джинобили) и сократили отставание ближе к перерыву.

Заключительная четверть выдалась не самой результативной (31 очко на двоих), но полной борьбы буквально на каждом сантиметре паркета. В самой концовке «Спёрс» вновь спас Джинобили. Опытный аргентинец понял — нужно решать всё самому, пошёл в проход и завершил его точным броском от щита. Затем Харден получил фол в нападении, а Пэтти Миллз промедлил с потенциально победной «трёшкой». Он забил, но выпустил мяч из рук уже после сирены. Разгневанный Грег Попович отчитывал Пау Газоля. Овертайм!

Дополнительная пятиминутка открылась «бомбой» Патрика Беверли. «Сан-Антонио» ответил рывком 5:0, но за 45 секунд до конца Райан Андерсон отправил в кольцо соперника очередную «трёху»! Дэнни Грин реализовал энд-аун, взял подбор после промаха «Рокетс», отправился пробивать штрафные, забил лишь один из двух. Последнее владение осталось за «Хьюстоном», но Эрик Гордон умудрился упустить мяч и чудом спас его в самое последнее мгновение! Спорный! Гордон сбросил мяч на Андерсона, тот отдал Хардену. Времени на атаку предостаточно. Но Борода захотел решить судьбу встречи сам, ведь в его активе уже был трипл-дабл (33 очка, 10 подборов и 10 передач). И поплатился за излишнюю самоуверенность и эгоизм. На сцену вновь вышел Джинобили. 39-летний аргентинец подкараулил соперника и одарил его звонким блок-шотом сзади! 110:107 — Попович и компания в шаге от финала конференции!

Герой

Леонард провёл на площадке 38 минут, отметившись дабл-даблом из 22 очков и 15 подборов, но настоящим героем поединка всё же стал Джинобили! Ветеран набрал 12 очков, но каких! Данк, придавший команде уверенности, своевременная трёха, два очка в проходе в овертайме. Ну и победный «горшок» Хардену.

Цифра