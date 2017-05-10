Рекордные 8−0 «Голден Стэйт» и лучший матч сезона в Техасе
«Уорриорз» в финале Запада, невероятная битва «Сан-Антонио» и «Хьюстона»,
трипл-дабл Хардена — в обзоре очередных матчей плей-офф НБА.
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Первые в истории 8−0
Сценарий
Невразумительная игра «Юты» в начале четвёртого матча серии с «Голден Стэйт» не обещала Куину Снайдеру и компании ничего хорошего. После первой четверти казалось, что борьба в этой встрече закончится уже к перерыву. Но «Джаз» вспомнили, как защищаться, упёрлись и позволили «Уорриорз» набрать лишь 17 очков во второй четверти.
За четыре минуты до конца третьего игрового отрезка преимущество калифорнийцев сократилось до 7 очков, а во время
Таким образом, команда Стива Керра вышла в финал Западной конференции. Впервые в истории «Голден Стэйт» дважды в одном розыгрыше
Герой
Героем заключительного матча серии стал Дрэймонд Грин, оформивший
Безусловно, не остались в стороне и Карри (30 очков), Клэй Томпсон (21 очко) и Кевин Дюрант (18 очков).
Цифра
37% — с такой точностью игроки «Юты» атаковали в заключительном матче серии. Спасибо Дрэймонду Грину.
Аргентинский герой техасского дерби
Сценарий
«Сан-Антонио» и «Хьюстон» выдали лучший на данный момент матч нынешнего розыгрыша
Первая четверть осталась за «Спёрс». Трёхочковые и передачи Джеймса Хардена позволили «Хьюстону» держаться на плаву в недружелюбной атмосфере «Эйти-энд-Ти-центра». Борода был уверен в себе и сразу дал понять — обороне соперника скучно не будет. «Сан-Антонио» разыгрывал мячи до верного, порой позволяя себе сделать лишний пас, словом, был самим собой. Во второй четверти игра выровнялась. Оппоненты не отпускали друг друга на
Качели продолжились и в третьей четверти, а за пять минут до её конца травму получил Кавай Леонард. Он неудачно наступил на кроссовок Хардену и повредил голеностоп. После этого он появился на площадке всего несколько раз (а в овертайме и вовсе остался на скамейке). В этот момент «Рокетс» получили небольшое преимущество, что незамедлительно отразилось на счёте. Тем не менее, «Спёрс» пришли в себя (во многом благодаря Джинобили) и сократили отставание ближе к перерыву.
Заключительная четверть выдалась не самой результативной (31 очко на двоих), но полной борьбы буквально на каждом сантиметре паркета. В самой концовке «Спёрс» вновь спас Джинобили. Опытный аргентинец понял — нужно решать всё самому, пошёл в проход и завершил его точным броском от щита. Затем Харден получил фол в нападении, а Пэтти Миллз промедлил с потенциально победной «трёшкой». Он забил, но выпустил мяч из рук уже после сирены. Разгневанный Грег Попович отчитывал Пау Газоля. Овертайм!
Дополнительная пятиминутка открылась «бомбой» Патрика Беверли. «Сан-Антонио» ответил рывком 5:0, но за 45 секунд до конца Райан Андерсон отправил в кольцо соперника очередную «трёху»! Дэнни Грин реализовал
Герой
Леонард провёл на площадке 38 минут, отметившись
Цифра
313 — столько трёхочковых в
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