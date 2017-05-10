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10 мая 2017, 9:05 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Трипл-дабл Хардена не спас «Хьюстон» от поражения в 5-м матче с «Сан-Антонио»

«Сан-Антонио Спёрс» переиграл «Хьюстон Рокетс» в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА.

Сан-<span class=error>Антонио</span> <span class=error>Спёрс</span> переиграл Хьюстон <span class=error>Рокетс</span> в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции <span class=error>НБА</span>. Увеличить
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Встреча состоялась в «Эйти-энд-Ти-центре» в Сан-Антонио и завершилась в овертайме со счётом 110:107 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал Кавай Леонард, набравший 22 очка и сделавший 15 подборов. В активе Патрика Миллза 20 очков, Ламаркус Олдридж оформил дабл-дабл из 18 очков и 14 подборов. У «Хьюстона» трипл-дабл оформил Джеймс Харден — 33 очка, 10 подборов и 10 передач. Ещё 20 очков набрал Патрик Беверли, 19 — Райан Андерсон.

Счёт в серии стал 3−2 в пользу «Спёрс».
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