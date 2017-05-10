Трипл-дабл Хардена не спас «Хьюстон» от поражения в 5-м матче с «Сан-Антонио»
«Сан-Антонио Спёрс» переиграл «Хьюстон Рокетс» в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА.
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Встреча состоялась в «Эйти-энд-Ти-центре» в
Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал Кавай Леонард, набравший 22 очка и сделавший 15 подборов. В активе Патрика Миллза 20 очков, Ламаркус Олдридж оформил
Счёт в серии стал 3−2 в пользу «Спёрс».
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