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9 мая 2017, 11:23 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Док Риверс подарил Полу Пирсу инвалидную коляску

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс подарил форварду Полу Пирсу инвалидную коляску в честь завершения карьеры.

Такой подарок является отсылкой к первому матчу финала плей-офф-2008, когда Пирс после столкновения с центровым Кендриком Перкинсом покинул площадку на коляске, но через некоторое время продолжил игру.

«Вместе с этой коляской приехал и перстень», — сказал Пирс.

Большую часть своей карьеры форвард отыграл в «Бостон Селтикс», за который выступал с 1998 по 2013 год. Также по одному сезону он провёл в «Бруклин Нетс» и «Вашингтон Уизардс». За «Клипперс» Пол играл с 2015 года.
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