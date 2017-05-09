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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29681572/
9 мая 2017, 7:55 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Голден Стэйт» вышел в полуфинал плей-офф НБА

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. «Голден Стэйт» в гостях со счетом 121:95 победил «Юту» в четвертом матче серии ¼ финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в следующую стадию турнира.

<em>МОСКВА 9 мая. /ТАСС/. </em><span class=error>Голден</span> <span class=error>Стэйт</span> в гостях со счетом 121:95 победил Юту в четвертом матче серии ¼ финала <nobr>плей-офф</nobr> Национальной баскетбольной ассоциации (<span class=error>НБА</span>) и вышел в следующую стадию турнира. Увеличить
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Самым результативным игроком в составе победителей стал Стефен Карри, набравший 30 очков. Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл (17 очков, 10 подборов, 11 передач). У проигравших наибольшую результативность показал Гордон Хэйворд (25 очков).

Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Голден Стэйт». В полуфинале «Уорриорз» сыграют с победителем пары «Хьюстон» — «Сан-Антонио» (счет в серии — 2−2).
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