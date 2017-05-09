«Голден Стэйт» вышел в полуфинал плей-офф НБА
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. «Голден Стэйт» в гостях со счетом 121:95 победил «Юту» в четвертом матче серии ¼ финала
плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в следующую стадию турнира.
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Самым результативным игроком в составе победителей стал Стефен Карри, набравший 30 очков. Дрэймонд Грин оформил
Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Голден Стэйт». В полуфинале «Уорриорз» сыграют с победителем пары «Хьюстон» — «Сан-Антонио» (счет в серии — 2−2).
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