«Голден Стэйт» вышел в полуфинал плей-офф НБА

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Самым результативным игроком в составе победителей стал Стефен Карри, набравший 30 очков. Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл (17 очков, 10 подборов, 11 передач). У проигравших наибольшую результативность показал Гордон Хэйворд (25 очков).

Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Голден Стэйт». В полуфинале «Уорриорз» сыграют с победителем пары «Хьюстон» — «Сан-Антонио» (счет в серии — 2−2).