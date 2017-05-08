«Кливленд» в финале конференции, «Голден Стэйт» в шаге от него

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Из четырёх серий второго раунда плей-офф в половине один из соперников оказался намного сильнее другого, а в остальных борьба начинается практически с нуля.

Когда четвёртый — совсем не лишний

Сценарий.

«Юта» провела лучший матч в серии, но этого оказалось недостаточно, даже чтобы втянуть «Голден Стэйт» в нервную концовку. Хотя старт встречи не предвещал для гостей особых проблем. «Уорриорз» выиграли первую четверть «+10», а команду вёл за собой Кевин Дюрант, к большому перерыву набравший 22 очка и совершивший 6 подборов. Однако уже во втором периоде стало отчётливо заметно, что звёздные партнёры Дюранта выглядят довольно бледно. А Дрэймонд Грин в концовке первой половины получил два фола подряд (второй — технический за споры со скамейки запасных) и с четырьмя персональными замечаниями был вынужден большую часть времени наблюдать за игрой со стороны. Трибуны радостно встретили его уход с паркета, но форвард испортил им настроение, жестами напомнив текущий результат серии. Воспользовавшись этими обстоятельствами хозяева ушли на большой перерыв, уже ведя в счете, хотя и всего очко.

В третьей 12-минутке преимущество «Джаз» выросло до «+9», но сразу после этого по-настоящему включился Стивен Карри, лишь тогда реализовавший свой первый трёхочковый. И после рывка 19:8 «Голден Стэйт» вернул себе лидерство. В заключительной четверти команда Куина Снайдера сумела ещё раз выйти вперёд, но очередной ударный отрезок гостей 10:4, который увенчали два дальних попадания Карри и Дюранта, предрешил исход встречи — 102:91.

Герой.

Тем, кто до сих пор сомневался в целесообразности подписания «Уоррриорз» Кевина Дюранта, он ещё раз наглядно продемонстрировал, что когда у трёх суперзвёзд игра не идёт, полезно иметь в составе четвёртую. В итоге, Кевин ушёл с площадки с 38 очками и 13 подборами, не дотянув всего 3 очка до личного рекорда результативности в плей-офф.

Не остались в стороне.

Стивен Карри долго запрягал, но повёз команду в самый нужный момент, записав в актив 23 очка, 5 подборов и 4 передачи. У «Юты» традиционно на высоте был Гордон Хэйворд с 29 очками и 6 передачами, а также блеснул Руди Гобер, отметившийся 21 очком, 15 подборами, 4 передачами и 2 блок-шотами.

Цифры.

По ходу матча Стивен Карри промахнулся в 10 атаках с игры подряд. Такого с ним в плей-офф не случалось ещё никогда. А вот Кевин Дюрант установил личный рекорд со знаком «плюс». Отправлять в цель 15 бросков с игры ему в плей-офф ранее не доводилось.

Против Леброна нет приёма

Сценарий.

До старта серии Дуэйн Кейси говорил, что сейчас «Торонто» лучше готов к противостоянию с «Кливлендом», чем год назад. Но на практике получилось совсем наоборот. Хотя на то, что «Рэпторс» не смогли навязать борьбу действующему чемпиону даже на своей площадке, серьёзно повлияла травма Кайла Лоури, оставившая его вне игры после второго матча. Помимо замены основного разыгрывающего на Кори Джозефа Кейси ещё и впервые выпустил в стартовом составе Пи Джея Такера, но это дало лишь частичный эффект. Несмотря на посредственную реализацию трёхочковых и полное отсутствие быстрого перехода из обороны в нападение, хозяевам удалось практически ни в чём не уступать сопернику вплоть до середины заключительной четверти. За шесть с половиной минут до конца трёхочковый Сержа Ибаки вывел «Торонто» вперёд 93:92. Однако затем на 11 подряд очков Ирвинга за две минуты «Рэпторс» ответили лишь 2, и этот провал стал фатальным. 109:102 и «Кавальерс» первыми в нынешнем плей-офф добрались до финала конференции, а ждать соперника придётся довольно долго.

Герой.

Главным действующим лицом решающего отрезка стал Ирвинг, но героем всего матча в очередной раз оказался абсолютно неудержимый Леброн Джеймс. И даже 6 его потерь не слишком портят впечатление от 35 очков, 9 подборов, 6 передач и блок-шота.

Не остались в стороне.

Кайри тоже был хорош не только в заключительной четверти, записав в актив 27 очков, 5 подборов, 9 передач, 4 перехвата и блок-шот. У «Торонто» сразу три игрока стартовой пятёрки набрали как минимум по 20 очков — Серж Ибака (23), Демар Дерозан (22 и 8 передач) и Джозеф (20, 6 подборов и 12 передач).

Цифры.

«Кливленд» стал первой командой в истории НБА, два года подряд оформившей в плей-офф серию из восьми побед. Леброн Джеймс записал в актив 31-ю выигранную серию. У Майкла Джордана в карьере их было 30.

Убежать за 360 секунд

Сценарий.

Даже если забыть об особо «тёплых» отношениях команд, сформировавшихся в нынешнем сезоне, результат матча имел важное значение. И «Бостону» не хотелось после четырёх поединков фактически начинать всё сначала. Поэтому гости довольно мощно начали, а вёл их за собой, как обычно, Айзея Томас, за стартовые 15 минут набравший 17 очков, реализовав 5 трёхочковых подряд. А вот у лидера «Вашингтона» Джона Уолла игра поначалу не складывалась, и первые 9 бросков с игры он отправил мимо цели. Но далеко хозяева соперника не отпускали, и в дебюте второй половине они уступали «-5».

А следующие шесть минут стали определяющими в поединке. За это время «Уизардс» просто смели гостей с паркета, выиграв отрезок 26:0. Подопечные Брэда Стивенса безучастно наблюдали за тем, как преобразившийся Уолл, а также Брэдли Бил, Маркиф Моррис и Отто Портер разрывают их защиту, а сами совершали потерю за потерей (в общей сложности 8), в том числе две владения подряд не сумев за 24 секунды даже довести дело до броска. После встречи Томас попенял на арбитров, по его мнению, позволявших оппонентам действовать за гранью фола, но всё же признал, что уступила его команда не из-за плохого судейства. Финальная сирена зафиксировала победу «Вашингтона» 121:102 и ничью в серии 2−2.

Герой.

В отличие от Джона Уолла, который львиную долю из своих 27 очков набрал во второй половине матча, почти провалив начало, а при 12 передачах и 5 перехватах допустил 7 потерь, его напарник по задней линии Брэдли Бил был более стабилен и эффективен. Всего он набрал 29 очков с реализацией бросков с игры 69% и совершил 4 подбора.

Не остались в стороне.

Айзея Томас стал самым результативным в «Бостоне» с 19 очками, но после первых 15 минут набрал всего 2. А наиболее продуктивным у гостей был резервный разыгрывающий Терри Розьер с 16 очками и 7 подборами.

Цифры.

34 очка набрали игроки «Уизардс» после потерь соперника, 21 из них в третьей четверти. Уолл стал четвёртым игроком за последние 20 лет записавшим в актив 25 очков, 10 передач и 5 перехватов в матче плей-офф. До него это делали Гэри Пэйтон, Аллен Айверсон и Расселл Уэстбрук.

Харден и компания вновь отправили «Сан-Антонио» в нокдаун

Сценарий.

«Хьюстон» и «Сан-Антонио» продолжают обмениваться крупными победами, невзирая на место проведения матчей. На сей раз подопечные Майка Д’Антони взяли с места в карьер, выиграв стартовую четверть 34:22. Омрачила этот отрезок только травма Нене, который провёл на площадке менее двух минут, прежде чем получил растяжение паха и выбыл до конца поединка. Гости устремились в погоню и на старте второй половины сократили отставание до всего 2 очков. Однако затем трёхочковые Патрика Беверли и Эрика Гордона легли в основу рывка «Рокетс» 10:2, который вновь отбросил соперника. И после этого всякий раз стоило «Спёрс» уменьшить разницу хотя бы до «-10», как хозяева дальними попаданиями осаживали их порывы. Всего за встречу «Хьюстон» реализовал 19 из 43 бросков из-за дуги. Второй серьёзной проблемой для команды Грега Поповича стала неспособность противостоять раннему нападению оппонентов. Даже сам наставник «Сан-Антонио» признал, что по итогам матча его следовало бы уволить, а всех баскетболистов — обменять. В результате, «Рокетс» выиграли 125:104 и сравняли счёт в серии 2−2.

Герой.

Джеймс Харден наконец оправился от бронхита и вновь стал самим собой. Он записал в актив 28 очков, 5 подборов и 12 передач. После его пасов партнёры набрали 32 очка, реализовав 8 трёхочковых.

Не остались в стороне.

Помимо результативности Хардена залогом успеха «Хьюстона» стала продуктивность игроков скамейки. Эрик Гордон и Лу Уильямс на двоих набрали 35 очков и совершили 7 подборов. У «Сан-Антонио» самым результативным неожиданно стал резервист Джонатон Симмонс, записавший в актив 17 очков и 4 подбора.

Цифры.